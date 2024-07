Die Stadtgemeinde Trofaiach feierte am Freitag mit einem mitreißenden Tanzabend unter freiem Himmel den Auftakt zu den Sommerferien. Unter dem Motto „Dancing in the Street“ verwandelte sich die Hauptstraße bei freiem Eintritt in eine pulsierende Tanzfläche, auf der die Besucherinnen und Besucher bis nach Mitternacht das Tanzbein schwangen.