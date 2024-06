Bereits seit sieben Jahren wurden in Trofaiach immer wieder Weißstörche gesichtet, die versuchten, einen kleinen Horst am Pfarrhof zu errichten. Im Sommer des vergangenen Jahres baute dort ein Storchenpaar sein Nest und zog fünf Junge groß. Obwohl die Stadtgemeinde heuer sogar einen neuen Horst auf einem Kamin des Pfarrhofs montiert hatte, war es für die Störche in Trofaiach dieses Jahr allerdings alles andere als einfach.