Zwischen dem 20. April 2023 und dem 23. Februar 2024 ereigneten sich in vier Bundesländern – in der Steiermark, in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg – mehrere Einschleichdiebstähle. Die Diebe sollen aus unversperrten Autos, die vor Wohnhäusern geparkt waren, Bargeld, private Gegenstände, Geldbörsen, Führerscheine und Bankomatkarten entwendet haben.