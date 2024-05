Das Wasser im Trofengbach rauscht unüberhörbar, und es treibt ein Wasserrad an, das das Gerbereimuseum Salzer mit Strom versorgt. Ein Puzzleteilchen im Großprojekt, der baulichen Ruine „Gerberei Salzer“ in Eisenerz durch eine Totalsanierung wieder Leben einzuhauchen. Nicht nur äußerlich, auch das Innenleben des Gebäudekomplexes wurde seit 2004 in Richtung Museumstauglichkeit saniert.