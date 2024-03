Schlag auf Schlag geht es derzeit bei der Gösser Brauerei in Leoben: Gerade erst hat man mit dem „Biostoff“ ein neues Lagerbier am Getränkemarkt platziert. Und schon stehen nächste Neuerungen an. Denn im Herbst fällt der Startschuss für den Bau einer neuen Flaschen-Abfüllanlage.