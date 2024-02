Seit 14 Jahren ist Veronika Dietrich treibende Kraft des Sozialmarkts von Trofaiach. Nicht nur geografisch steht das Geschäftslokal in der Hauptstraße im Mittelpunkt des sozialen Gefüges. 45 Stunden in der Woche sorgt Dietrich dafür, dass das so ist. Mit einigen Mitstreitern tut die 77-Jährige doppelt Gutes: Sie sammelt Lebensmittel und Sachspenden, um diese Dinge des täglichen Bedarfs gegen einen geringen Beitrag an Menschen zu verkaufen, die finanziell zu kämpfen haben.

„Mit den Einnahmen decken wir die Fixkosten. Was übrig bleibt, spenden wir an Hilfsorganisationen in ganz Österreich“, erzählt Dietrich. Die Lebensmittel können alle kaufen, die eine „Trofaiach Card“ haben und soziale Vergünstigungen bekommen.