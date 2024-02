Die Pläne für das Murkraftwerk im Ortsteil Leoben-Judendorf sind schon länger im Gange – nun folgt der nächste Schritt: Im Jänner 2024 wurde eine Umweltverträglichkeitserklärung bei den Behörden eingereicht. Die Rückmeldungen zum Kraftwerk seien überwiegend positiv, der Naturschutzbund kritisiert in einem offenen Brief an die Verbund AG aber die Zerstörung des Lebensraumes heimischer Fischarten. Seitens der Energie Steiermark, die das Projekt gemeinsam mit dem Verbund erarbeitet hat, geht man dennoch davon aus, dass das Projekt grünes Licht bekommt.