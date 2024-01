Große Hoffnungen setzten die Betreiber des Remote Work Campus von „Emma Wanderer“ bei der offiziellen Eröffnung der Anlage in Hieflau in die Zukunft. Das ist erst ein bisschen mehr als vier Monate her - nun hat sich das Blatt deutlich gewendet. Mittlerweile steht fest: „Emma Wanderer“ als Betreiber ist zahlungsunfähig. „Das Konkursverfahren wurde bereits eröffnet“, erklärt René Jonke vom Kreditschutzverband 1870.