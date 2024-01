Bei der Arbeit sind Manuela (44) und Michael Steinscherer (48) ständig im Auge des Orkans. Sie fliegen in ihrem Café förmlich hin und her zwischen Theke und ihren Gästen. Sie haben alle Hände voll zu tun – wirken aber nie gestresst. Kein Wunder also, wenn sie einhellig sagen: „Wir lieben unseren Job.“