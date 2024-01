Unbekannte Täter haben in der Zeit von 21. Dezember bis Neujahr im Stadtgebiet von Leoben ihre Spuren hinterlassen. Sie zerstörten beziehungsweise beschädigten drei Abfall-Haie und einen Gitterkorb so schwer, dass ein Schaden von 7500 Euro entstanden ist. „Die Täter haben zwei Abfall-Haie durch Knallkörper arg in Mitleidenschaft gezogen. Einer wurde in Brand gesteckt. Ebenso zerstört wurde ein Gitterkorb für Abfälle“, wird bei der Stadtgemeinde Leoben bestätigt.