Eine Premiere gibt es beim Soroptimist Club Leoben, denn die verantwortlichen Damen laden erstmals zum Neujahrskonzert am Freitag, dem 5. Jänner, in den Live Congress Leoben ein. Die Vienna Classical Players, die vorwiegend aus Mitgliedern der Wiener Symphoniker bestehen, entführen gemeinsam mit der Sopranistin Bettina Wechselberger unter der Leitung von Martin Kerschbaum in die Welt der Operetten und Ohrwürmer.