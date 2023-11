Skitourengehen erlebte als Alternative zum Skifahren zu Corona-Lockdownzeiten ein extremes Hoch - viele sind auf den Geschmack gekommen und viele tun das nach wie vor, der Sport boomt. Das bekommen auch die Präbichl Bergbahnen, aber speziell die Parkflächen in der Skiarena immer wieder zu spüren. Überfüllte Parkplätze, aber keine überfüllten Skilifte - das resultiert daraus, dass etwa Skitourengeher ihre Fahrzeuge in der Skiarena abstellen und in Folge Skigäste oft keinen Platz mehr finden.