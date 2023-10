Der Weg zur Umsetzung war langwierig, die Errichtung selbst ging schnell über die Bühne: Drei Jahre nahmen die Projektierung und die Genehmigung der PV-Anlage Schlossbauer in Trofaiach in Anspruch, aber in nur vier Monaten wurde die Anlage gebaut. Mehr als sechs Millionen Euro netto investierte die Grünstrom GmbH – ein Zusammenschluss der Stadtwerke Trofaiach, der Stadtwerke Judenburg und der Windheimat GmbH in den Standort, der etwa 2000 Haushalte mit Sonnenstrom versorgen soll. Der erzeugte Sonnenstrom wird über eine 30 kV-Leitung in das Stromnetz der Stadtwerke Trofaiach eingespeist.