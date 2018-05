Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Muskateller für den Life Ball kommt von Michael Gross (Weingut Gross) - rechts von Gery Keszler. Die weiteren Winzer von links: Michael Huber (Weingut Huber), Wolfgang Hewarth (Weingut Jurtschitsch), Horst Gager (Weingut Gager), Johann Scheiblhofer (Weingut Scheiblhofer) © Life Ball / ViennaPress / Andreas Tischler

Passend zum Motto des diesjährigen Life Ball, eine Hommage an den Musikfilm „The Sound of Music“, werden dieses Jahr auch die österreichischen Weine in den Mittelpunkt gerückt und besondere heimische Qualitäten gezeigt. In Wien haben Life Ball Initiator Gery Keszler und Wein & Co Geschäftsführer Wolfgang Frühbauer das Geheimnis ihrer Kooperation bei der Präsentation der "Life Ball Edition" des Weinhändlers gelüftet - Anlass ist für beide heuer nämlich das 25-jährige Jubiläum. Die sechs österreichischen Weine der Life Ball Edition mit Sammlerpotential stammen von ausgewählten Winzern aus ganz Österreich, darunter auch die beiden Steirer Michael Gross und Erwin Sabathi.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.