Claudia Klimt-Weithaler, KPÖ © APA/KARIN ZEHETLEITNER

Die Steiermark sei noch immer ein sehr sicheres Land, was vor allem mit sozialer Sicherheit und Zusammenhalt in der Gesellschaft zu tun hat. Am meisten fürchten muss man sich laut der KPÖ daher vor einem Auseinanderbrechen der Gesellschaft.

Die Sicherung der Grundbedürfnisse müsse Vorrang haben, um ein Abrutschen von Menschen in Sucht und Kriminalität zu verhindern. Dazu zählen für die KPÖ leistbares Wohnen, Zugang zur Gesundheitsvorsorge und Pflege für jene, die nicht viel Geld haben.

Der Klimawandel sorgt immer öfter für Extremereignisse. „Katastrophenschutz und Einsatzorganisationen müssen bestmöglich unterstützt werden, damit auf extreme Unwetter reagiert werden“, fordert die KPÖ. Vor allem aber müssten die Ursachen bekämpft werden.

Die schleichende Eingliederung in militärische Strukturen der EU und der Nato gefährdet laut KPÖ die friedliche Entwicklung Österreichs. Die Partei tritt für eine aktiv gelebte Neutralität ein und lehnt militärische Einsätze außerhalb von UN-Friedenseinsätzen ab.