Was die Freiheitlichen zum Thema Sicherheit bewegt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die steirische FPÖ-Spitze Alois Kogler, Mario Kunasek, Stefan Hermann © APA/ERWIN SCHERIAU

Multikulturelle Konflikte und steigende Gewaltbereitschaft, etwa in steirischen Behörden und Spitälern, bereiten der FPÖ Sorgen. Sie fordert maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte für diese Einrichtungen. Der steigenden Gewalt in den Schulen will man durch Erziehungscamps für auffällige und gewaltbereite Jugendliche begegnen.