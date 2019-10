Facebook

Das KPÖ-Team für Graz und Umgebung: Alexandra Hude, Claudio Klimt-Weithaler, Alexander Melinz und Mina Naghibi © Gerald Winter-Pölsler

Claudia Klimt-Weithaler kommt gleich zum Punkt: "Der Wiedereinzug für die KPÖ ist nicht gesichert. Es geht bei der Landtagswahl am 24. November um jede Stimme." Was bei anderen oft wie eine hohle Phrase gilt, muss man in diesem Fall bei der KPÖ-Spitzenkandidatin für bare Münze nehmen. Denn: Hätten bei der 2015er-Wahl 375 Leute weniger in Graz und Umgebung die KPÖ angekreuzt, wäre die Partei aus dem Landtag geflogen.