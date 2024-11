Das Superwahljahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen, doch am Sonntag gilt das Motto: Einmal geht‘s noch. Mit der steirischen Landtagswahl ist für die Steirerinnen und Steirer der dritte Urnengang dieses Jahr – etwaige Schülersprecherwahlen ausgenommen.

Wahlschluss um 16 Uhr

Die Spannung dürfte aber ungebrochen sein. Wie schon bei der EU-Wahl und der Nationalratswahl dürfte die FPÖ stark zulegen, die Landeshauptmann-Partei ÖVP wird hingegen ein dickes Minus prophezeit. Ob sich anhand dieser Trends letztlich zusammen mit der SPÖ ein Dreikampf um das Amt des Landeshauptmanns ergibt, bleibt abzuwarten.

Am Sonntag um 16 Uhr wissen die Steirerinnen und Steirer jedoch mehr. Denn dann ist im ganzen Bundesland Wahlschluss und die ersten Zahlen, von denen eine hohe Genauigkeit erwartet wird, werden kurz danach in einer ersten Hochrechnung präsentiert – auf www.kleinezeitung.at erfahren Sie dann sofort alles.

Die Zahlen dürften besonders aussagekräftig sein, weil nahezu alle größeren Städte bis zu diesem Zeitpunkt Ergebnisse bereits eingemeldet haben – so auch Leoben, wo schon um 14 Uhr Wahlschluss ist.

Graz als großes Fragezeichen

Einzig die Ergebnisse aus Graz werden in die Hochrechnung nicht inkludiert. Hier endet die Wahl nämlich tatsächlich erst um Punkt 16 Uhr – etwaige Auszählungen im Voraus der in Graz abgegebenen Stimmzettel darf es nicht geben. Es ist demnach davon auszugehen, dass die erste Hochrechnung eine Schwankungsbreite von rund zwei Prozent haben wird, sagt Meinungsforscher Christoph Hofinger am Freitag in der ZiB2.

Die Landeshauptstadt ist schwer zu fassen. Bei den letzten überregionalen Wahlen hatten ÖVP, SPÖ oder Grüne die Nase vorne, bei der Gemeinderatswahl die KPÖ. Tendenziell hatten es rechte Parteien hier schwerer. Ein Ergebnis lässt sich also kaum vorhersagen. Klar ist aber: Wer die Wahl landesweit gewinnen will, muss in Graz reüssieren.

Um 17 Uhr dürften dann eine weitere Hochrechnung auch Ergebnisse aus der Landeshauptstadt einpreisen – der Sieger dürfte somit am Wahlabend feststehen.