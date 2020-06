Änderungen 61 Gemeinden mit neuen Wahllokalen und Wahlzeiten

Facebook

Die Gemeinderatswahl musste von März auf Juni verschoben werden © APA/ERWIN SCHERIAU

61 von 285 steirischen Kommunen haben für die Gemeinderatswahl am 28. Juni coronabedingte Änderungen bei der Wahlbehörde angemeldet. Es handelt sich laut Behördenleiter Wolfgang Wlattnig um geänderte Wahlzeiten sowie -lokale. Die meisten haben ihre Öffnungszeiten um eine Stunde verlängert, wie etwa in Kapfenberg. In Stanz im Mürztal kann nun in der Kultur- und Sporthalle gewählt werden.