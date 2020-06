Am 28. Juni werden in der Steiermark die neuen Gemeinderäte gewählt. Eine handvoll 16-Jähriger dürfen an diesem Tag aber nicht zur Urne schreiten. Wir haben nachgefragt, warum.

Als Stichtag für diese Wahl gilt nach wie vor der 22. März 2020 © Andreas Schöberl

Wählen mit 16 Jahren, dieses Gesetz gilt seit 2007. So auch für die steirischen Kommunalwahlen, wo es per Passus heißt, wahlberechtigt sei jeder in einem "Alter von mindestens 16 Jahren am Wahltag". Beim diesjährigen Urnengang steht allerdings nach wie vor für Erstwähler der ursprüngliche Termin als Stichtag zu Buche: der 22. März 2020. Wer also zwischen dem 23. März und dem neuen Termin, dem 28. Juni, sein 16. Lebensjahr vollendet, ist bei dieser Gemeinderatswahl nicht stimmberechtigt. Aber warum?