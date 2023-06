Wie soll es mit der SPÖ nach einem solchen Fiasko weitergehen?

ANTON LANG: Wir sind in der Talsohle angekommen. Es liegt nun an der Unterstützung für Andreas Babler. Daran, dass er ein Team zusammenstellt, wo sich alle wiederfinden. Daran, dass wir Befindlichkeiten hintanstellen. Die Themen sind ja da. Wir können die Glaubwürdigkeit zurückerlangen, wenn alle an einem Strang ziehen.