Die Landtagsparteien wärmen sich auf für die große Budgetsitzung am 13. Dezember: Zündstoff hat FPÖ-Chef Mario Kunasek in einer Regierungsvorlage entdeckt. Denn die Koalition möchte die Ermächtigungsregel zum Landesbudget noch einmal ausweiten – von bisher 3,5 auf 4,5 Prozent. Damit kann SP-Vize-LH Anton Lang 67,5 Millionen Euro zusätzlich aus seinem Globalbudget Finanzen in andere Bereiche umleiten. Begründung: Mehrausgaben für den Pflegebonus (43,8 Millionen) und die Grundversorgung (25,9 Millionen). Zwar kommt das Geld 2023 großteils vom Bund zurück, heuer bleibt allerdings eine Finanzierungslücke.