Der Wechsel an der steirischen Regierungsspitze brachte auch Bewegung in die "Schatten". So nennt man die "Aufpasser" vom Koalitionspartner. Neu im Amt ist ja Landesrat Werner Amon (ÖVP) – und nun für alle Ukraine-Vorhaben bei Landesrätin Doris Kampus (SPÖ) zuständig.

Amons Personal-Politik "beschattet" wiederum Vize-LH Anton Lang (SPÖ). Und er ist zudem Schatten für die Sportpolitik von Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) ist.