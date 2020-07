Betriebsratswahl am LKH-Uniklinikum wirft ihre Schatten voraus. / Volksanwaltschaft über Wartezeiten und Psychiatrie-Fälle. / Krotzer-Appell an Bund.

Die Betriebsratswahl (8./9. Juli) an der größten Klinik der Steiermark, dem LKH-Universitätsklinikum Graz, wirft ihre Schatten voraus. Mehr als 6500 Mitarbeiter sind wahlberechtigt, die Kraftlinien und Zugehörigkeiten klar. Der Zentralbetriebsratsvorsitzende Michael Tripolt etwa vertritt den ÖAAB. Die Liste Unabhängige Vertretung für alle (UVA) wiederum hat Ärztekammervizepräsident Eiko Meister an der Spitze. Im Zentralbetriebsrat sitzt Meister übrigens auch in der Fraktion UVA/FSG (Sozialdemokratische Gewerkschaft/öff. Dienst) – aber die FSG tritt bei dieser Wahl mit einer eigenen Liste an.