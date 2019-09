Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer will nun eine steirische Variante der Aktion 20.000, die noch die tükis-blaue Bundesregierung abgeschafft hat.

SP-Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer © Ballguide

"Die Konjunktur beginnt sich einzutrüben, darum wäre jetzt die Zeit zum Arbeiten – und nicht für Neuwahlen. Wir müssen jetzt anpacken und handeln. Daher legen wir den steirischen Pakt für Arbeit vor – zur Sicherung der Beschäftigung in der Steiermark." Getreu seiner Wahlkampf-Strategie, dass er den früheren Urnengang für einen Fehler halte, stellte der steirische SPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer gestern seinen "Pakt für Arbeit" vor, für den er die ÖVP in der nächsten Regierungssitzung gewinnen will.