Gewerkschaft, Kammer und SPÖ stiegen am Dienstag gegen die Regierungspläne in den Ring. Eine Belastungsprobe für die Koalition in der Grazer Burg.

Kampus, Schickhofer, Schwarz und Muchitsch © Spö

Angeführt von Klubobmann Hannes Schwarz und Landesparteichef Michael Schickhofer hat sich die Steirer-SPÖ am Dienstag im Streit über eine 60-Stunden-Woche erwartungsgemäß auf Gewerkschaftsseite gestellt. Signal: Der Vize-LH marschiert am Samstag (30. 6.) bei der großen Demo in Wien mit, lässt das große Fest in Schladming zur Übernahme des EU-Ratsvorsitzes aus.

