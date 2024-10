Zu den Dauerbrennern in der steirischen Landespolitik zählt seit Jahren der dreispurige Ausbau der Pyhrnautobahn zwischen dem Knoten Graz-West und Wildon. Die Machbarkeitsstudie stammt noch aus dem Jahr 2018, doch entsprechende Pläne der Asfinag liegen seit 2021 auf Eis. Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte ja sämtliche Straßenbauprojekte des Bundes überprüfen lassen. Und so sind auch die Grünen in der Steiermark die einzige politische Kraft, die sich klar gegen die dritte Spur aussprechen. Die würde nur noch mehr Autoverkehr anlocken, so das Hauptargument. Alle anderen Parteien sehen sich eher als Vertreter der staugeplagten Autofahrer, verkehrsbelasteter Anrainergemeinden oder der lokalen Wirtschaft und drängen mehr oder weniger vehement auf den Ausbau.