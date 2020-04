Was es mit dem "Einbahnsystem" am Bauernmarkt auf sich hat, wie es um die Elternbeiträge steht und welche Museen Sammelaufrufe starteten: Ihr Infopaket für den Samstag, den 4. April. Bleiben Sie gesund!

Frühlingsgrüße vom Schloss Eggenberg © A. W. Tengg

1. Das Wochenendwetter für Graz



Der Samstag bringt einen Mix aus Wolken und etwas Sonnenschein, wobei am Vormittag die Sonne, am Nachmittag eher die Wolken dominant sind. Dazu kommt mäßiger Nordostwind auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 Grad. In der Früh gibt es keinen Morgenfrost mehr.

Am Palmsonntag sorgt Hochdruckeinfluss in der gesamten Steiermark für überwiegend wolkenloses Wetter. Bis zu 11 Sonnenstunden können es werden. Am Morgen ist es noch frisch mit 3 Grad und am Nachmittag sind dann angenehme 16 Grad zu erwarten. Der Wind dreht auf Süd, gebietsweise macht sich am Nachmittag Südföhn bemerkbar.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Luft ist in der Steiermark überwiegend mäßig bis schwach belastet. Es sind keine Überschreitungen von Grenzwerten oder Informationsschwellen zu erwarten. Bitte beachten Sie, dass heuer Brauchtumsfeuer überall verboten sind. Es gibt starken Flug von Birkenpollen und weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie aktuelle Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Einbahnsystem: "Letzte Chance" für Grazer Bauernmärkte

Kopfschütteln herrschte vergangene Woche nicht nur bei vielen Besuchern der Bauernmärkte, auch die Verantwortlichen im Grazer Gesundheits- und im Marktamt waren wegen dem teils großen Gedränge alarmiert. Die vergangenen Tage hat man genützt, um an vielen Stellen nachzujustieren. Wie berichtet, wurden die Marktzeiten wurden ausgedehnt. Dort, wo es möglich ist, wurden die Marktflächen erweitert, damit zwischen den Marktständen mehr Platz bleibt und Sicherheitsabstände eingehalten werden können. "Es ist unsere Intention die Märkte offenzuhalten, aber wir müssen natürlich schauen, dass im Sinn der Prävention die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden", unterstreicht die Leiterin des Gesundheitsamts, Eva Winter. Am einkaufsstarken Freitag dann die Bewährungsprobe: Wie diszipliniert sind die Grazer? Ein Lokalaugenschein zeigt: Die allermeisten sind tatsächlich bemüht, Abstand zu halten. Und auch die Betreiber der Marktstände haben sich etwas einfallen lassen. Vor den Fleisch-Ständen am Kaiser-Josef-Platz, wo immer großes Gedränge herrscht, setzt man jetzt sogar auf ein Einbahnsystem. Stehplätze vor der Vitrine wurden abgetrennt, wird einer frei, darf der nächste Kunde nachrücken.

5. Platzsperre verlängert, Elternbeiträge ausgesetzt



Das Betreten der Grazer Spiel- und Sportplätze galt bislang nur bis Freitag, den 3. April. Daher wurde es durch eine neuerliche Verordnung verlängert. Der Grazer Stadtsenat beschloss am Freitag außerdem, dass die Elternbeiträge ab 18. März bis zur Wiedereröffnung der Schulen ausgesetzt werden. "Ja, die Stadt Graz übernimmt die Elternbeiträge für Essen und Betreuung in den städtischen Pflichtschulen", bestätigte Michael Wildling, Büroleiter des zuständigen Stadtrates Kurt Hohensinner, bereits Mitte der Woche auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Im Grazer Rathaus geht man davon aus, dass man hier Kosten von rund 300.000 Euro pro Monat zu tragen hat. Für Kindergärten, Krippen und Horte gilt bereits eine ebensolche Regelung, deren Kosten das Land Steiermark übernehmen wird.

6. Sammelaufrufe: Ein Fall für's Museum

Das GrazMuseum startet jetzt schon einen Sammelaufruf für eine Corona-Ausstellung. Fotos, Notizen, Collagen, alles rund um die Pandemie und mit Graz-Bezug soll eingesendet werden. "Es ist evident, dass diese Krise eine veränderte Welt zurücklassen wird. Daher kann man ohne Übertreibung jetzt schon von einer historischen Phase sprechen. Für uns ist deshalb völlig klar, dass das Thema einer Sonderausstellung werden wird", so Otto Hochreiter, Leiter des Museums. Diese wird voraussichtlich im Herbst 2021 eröffnet und auch das Transparent der SK Sturm-Fans, das in Graz als Dank an die Pflegekräfte präsentiert wurde, oder Fotografien von Emil Gruber beihalten. Das Grazer Volkskundemuseum konzipiert derzeit ebenfalls seine Dauerausstellung neu und sammelt dafür: "Das Volkskundemuseum möchte den aktuellen Umgang mit der Pandemie dokumentieren", so Kuratorin Birgit Johler. Dies könnte beispielsweise sein: eine Aufmunterung für Mitbewohner, Zeichen nachbarschaftlicher Unterstützung, eine Dankesbekundung für geleistete Hilfe, Tagebucheinträge, ein Foto von Schutzmaßnahmen, ein Familienvideo und Ähnliches. Und auch die Uni Graz ruft Steirer dazu auf, Dokumente, die "einen Bezug zu den individuellen und gesellschaftlichen Ereignissen im Umgang mit den Auswirkungen des Corona-Virus aufweisen", in digitaler Form einzuschicken: Whatsapp-Nachrichten, Handyfotos und Videos und Briefe werden gesucht. Diese sollen wissenschaftlich aufbereitet, analysiert und schlussendlich veröffentlicht werden. Hier finden Sie die Kontaktadressen.

7. Noch Fragen?