"Bitte Abstand halten", fordert auch ein Pfau beim Schloss Eggenberg ein © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Der Samstag bringt sehr wechselhaftes Wetter. Von Norden her ziehen schon vormittags Regenschauer durch, selbst Blitz und Donner sind lokal nicht ausgeschlossen. Dazwischen lockern die Wolken aber vor allem nach Süden zu auch noch zeitweise auf. Mit aufkommendem Nordwind kühlt es sukzessive ab. Der Nachmittag bringt oft bewölktes Wetter mit ein paar Schauern und nur wenig Sonne. Maxima noch um 12 Grad im Süden. In der Nacht auf Sonntag kann es dann bis in tiefe Lagen etwas schneien.

Am Sonntagmorgen ist es teils noch stärker bewölkt. Tagsüber lockern die Wolken in der Steiermark mit teils lebhaften, kalten Nordwind auf und es setzt sich recht sonniges Wetter durch. Es ist markant kälter als zuletzt, die Temperaturen kommen über 2 bis 5 Grad nicht mehr hinaus.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Wetterbedingt wird der Pollenflug am Samstag keine Rolle spielen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie aktuelle Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Ausgehbeschränkungen werden verlängert und kontrolliert

Der Bundeskanzler appellierte am Freitag wieder zum Durchhalten. Nur so können die Maßnahmen wirken. Diese werden bis Ostermontag, dem 13. April, verlängert werden. Es werde aber täglich evaluiert. Indes zog das Frühlingswetter viele Grazerinnen und Grazer ins Freie. Die Stadtpolitik hat die Parks zum Spazierengehen bewusst offen gelassen. "Es ist essenziell, dass die Menschen, die in der Innenstadt wohnen, auch Grünraum vorfinden", sagt Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Allerdings: Es darf zu keinen Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen kommen; man darf nur mit Menschen, mit denen man zusammenlebt, unterwegs sein; und man muss im öffentlichen Raum einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen einhalten. Was übrigens laut Verordnung der Bundesregierung nicht erlaubt ist: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem Ausflugsziel anzureisen um dort zu spazieren. Die Polizei ist aktuell sehr präsent in den Grazer Parks und kontrolliert die Einhaltung der Regeln. "Die Akzeptanz und Disziplin ist nach wie vor hoch", sagt Leo Josefus von der Landespolizeidirektion. "Aber: Es gibt einige Unbelehrbare und da haben wir nun die ersten Anzeigen." Vor allem geht es um Ansammlungen von mehreren Menschen, "das betrifft übrigens nicht nur Junge", so Josef. Der Strafrahmen reicht bis zu 3600 Euro.

5. Von Büchern, Holz und Poesie



Auch am Samstag lässt sich mit den Aktionstagen zum 21. März ein schöner, thematischer Bogen spannen. Gehen wir es chronologisch an: Seit den 1970ern gilt der 21. März als "Internationaler Tag des Waldes". Gerade in diesen Tagen werden unsere Wälder als Naherholungsgebiete für Spaziergänge besonders geschätzt. In Österreich wird an diesem Tag offiziell der "Baum des Jahres" bekanntgegeben. Im Vorjahr war dies die Europäische Hopfenbuche. Und wir verraten es an dieser Stelle: die Erle wird Baum des Jahres 2020. Seit 2013 wird das Datum auch mit dem "Welttag des Holzes" geteilt. Dieser Aktionstag wurde im Vorjahr im Freilichtmuseum Stübing unter dem Motto "Change" ausgiebig begangen. Nur ein mögliches Endprodukt der Holzverarbeitung ist das Buch. Und am 21. März wird seit 2013 auch der "Indiebookday" im deutschsprachigen Raum gefeiert. Dieser Aktionstag will die Aufmerksamkeit auf kleine Verlage lenken, deren Publikationen meist nicht im Rampenlicht stehen. Der 5. Aktionstag im Bunde ist passenderweise der "Welttag der Poesie". Und an einem verregneten, kühlen Samstag locken damit Gedichtband und Kaminfeuer umso mehr.

6. Nach Verwirrung: Spielplätze bleiben gesperrt

Draußen spielen – am Spielplatz oder im Park –, das muss weiter warten. Denn: Momentan heißt es, die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zu reduzieren. In Graz sind deswegen Parks nur für Spaziergänger offen, Kinderspiel- und Sportplätze gesperrt. Kurzfristig herrschte am Donnerstag allerdings Verwirrung über eine Meldung des Gesundheitsministeriums. Es hieß, dass diese Plätze nicht geschlossen werden. Dann hat man aber präzisiert: Es gebe derzeit keinen Erlass zu einer generellen Schließung aller Parks und Spielplätze durch den Bund. Jene Sperren, die bereits existieren, bleiben aber nach wie vor aufrecht. So auch in Graz. Auf öffentlichen städtischen Spielplätzen, aber auch auf Spielplätzen in Wohnanlagen ist das Betreten verboten – genauso wie auf Sportanlagen. Damit soll vermieden werden, dass sich Kinder beim Spielen näher kommen und mit dem Coronavirus infizieren könnten. Für alle, die zum Spazieren oder Laufen rausgehen, gilt es, einen Ein-Meter-Sicherheitsabstand zu anderen einzuhalten.

7. Noch Fragen?