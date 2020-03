Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es wird immer milder © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Dienstagvormittag kann sich oft noch recht sonniges Wetter behaupten. Allmählich machen sich in der westlichen Obersteiermark Schichtwolken bemerkbar. Am Nachmittag ziehen mit einer Warmfront von Nordwesten ausgehend vermehrt ausgedehnte Wolken auf, welche die Sonne immer öfter abschirmen können. Es bleibt meist trocken und im Süden und Osten sind auch noch sonnige Abschnitte möglich. Höchstwerte bis milde 14 Grad.

Am Mittwoch ziehen mit kräftigem Westwind insbesondere in den nördlichen Landesteilen zeitweise dichte Wolken durch. Etwas Sonne geht sich zwischendurch aus. Je weiter man in den Süden kommt desto freundlicher gestaltet sich das Wetter, vorwiegend halten sich nur hohe Wolken am Himmel. Die Temperaturen steigen an, mit Höchstwerten um außergewöhnlich milde 20 Grad wird es frühsommerlich.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt mäßigen Baum- und schwachen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die frischen Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Erste Folgen: "Hoher Pflegenotstand" wegen Coronavirus

"Wir haben einen hohen Pflegenotstand – und jetzt wird er sichtbar." Das betont der Vorstand der Steirischen Krankenanstaltengesellschaft Karlheinz Tscheliessnigg gegenüber der Kleinen Zeitung. Dabei geht es ausdrücklich nicht um diverse Auswirkungen des Coronavirus, sondern einen Mangel an Pflegekräften. Das unterstreichen alle Seiten. "Wir mussten bereits Teile von Stationen schließen", bestätigt der Kages-Chef. "Das reicht bis in die Uniklinik hinein." Was die Problematik so brisant macht: Für die Verantwortlichen ist klar, dass mit den Stationsschließungen die Wartezeiten für Patienten steigen könnten. Die Folgen sind derzeit schwer absehbar. Der Zentralbetriebsrats-Vorsitzende Michael Tripolt fordert schon länger entsprechende Attraktivierungs-Maßnahmen für die Pflege – und die Entlastung der Mitarbeiter von nichtpflegerischen Tätigkeiten. Maßnahmen hat etwa der Ärzteverbund Hartberg ergriffen. Fünf für den Raum Hartberg-Stadt zuständige Mediziner haben kurzerhand den 24-Stunden-Versorgungsdienst wieder hochgefahren, um die medizinische Grundversorgung in der Region weiter zu gewährleisten. Am LKH Hartberg mussten wegen einer bestätigten Ansteckung umfangreiche Maßnahmen ergriffen werden.

5. Lust auf ...



Großes Klimanotfalltreffen

Einladung: "Wir wollen möglichst VIELE von euch zusammenbringen, um der #Klimakrise mit vereinten Kräften entgegenzutreten – uns zu vernetzen, Aktionen abzustimmen, und uns gegenseitig zu unterstützen. 2020 ist unsere vielleicht letzte Chance, die #Klimawende noch zu schaffen. Lasst uns noch enger zusammenrücken und mutiger denn je für unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder und Enkel kämpfen!" Um 18 Uhr stellen sich verschiedene Gruppen, die in Graz aktiv sind, vor. Um 19 Uhr findet das eigentliche Treffen statt.

WO : schubertNEST (Vorklinik)

WANN : DI., 10. März, 18 Uhr





Einladung: "Wir wollen möglichst VIELE von euch zusammenbringen, um der #Klimakrise mit vereinten Kräften entgegenzutreten – uns zu vernetzen, Aktionen abzustimmen, und uns gegenseitig zu unterstützen. 2020 ist unsere vielleicht letzte Chance, die #Klimawende noch zu schaffen. Lasst uns noch enger zusammenrücken und mutiger denn je für unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder und Enkel kämpfen!" Um 18 Uhr stellen sich verschiedene Gruppen, die in Graz aktiv sind, vor. Um 19 Uhr findet das eigentliche Treffen statt. : schubertNEST (Vorklinik) : DI., 10. März, 18 Uhr FINE CRIME - Das Krimifestival

... zu Gast in der Stadtbibliothek. … für Kinder:

8.30-10 Uhr / Stadtbibliothek Zanklhof, Kernstockgasse 2, Graz

LABUKA präsentiert: KARIN AMMERER – INSPEKTOR SCHNÜFFEL ERMITTELT (interaktive Lesung; von 8-12 J.); Anmeldung unter: http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?cont-etype=41

… für Jugendliche und junge Erwachsene:

9-11 Uhr / Kriminalmuseum, Heinrichstraße 18, Graz

[kju:b] präsentiert: SONJA BACHHIESL – KRIMINELLE ANSICHTEN (Workshop); Anmeldung unter: http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ID=5207

WO : Bibliothek Zanklhof / Hans-Gross-Kriminalmuseum

WANN : DI., 10. März, ab 8.30 bzw. 9 Uhr





... zu Gast in der Stadtbibliothek. 8.30-10 Uhr / Stadtbibliothek Zanklhof, Kernstockgasse 2, Graz KARIN AMMERER – INSPEKTOR SCHNÜFFEL ERMITTELT (interaktive Lesung; von 8-12 J.); http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?cont-etype=41 / Kriminalmuseum, Heinrichstraße 18, Graz SONJA BACHHIESL – KRIMINELLE ANSICHTEN (Workshop); Anmeldung unter: http://www.stadtbibliothek.graz.at/index.asp?ID=5207 : Bibliothek Zanklhof / Hans-Gross-Kriminalmuseum : DI., 10. März, ab 8.30 bzw. 9 Uhr Frühjahrskonzert: Big Band Wast

Quer durch die Big Band Musik und durch den Jazz führt Sie das Frühjahrskonzert der Band. Sänger sind heuer Marlies Lang, Alex Klug und Michael Zuzanek. Die Big Band West setzt sich aus Musikern der gesamten Weststeiermark zusammen. Vor 34 Jahren wurde sie erstmals von Prof. Josef Rupp gegründet, nach 10 Jahren von Hansjörg Arndt weitergeführt und seit 2015 steht sie unter der Leitung von Elmar Berger.

WO: tube's cafe

WANN: DI., 10. März, 20 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag. <

6. "Fine Crime": Kriminelle Stadtführung durch Graz

Anlässlich des 6. "Fine Crime"-Kriminalfestivals (ent-)führen die GrazGuides zu einem schaurigen Stadtrundgang an reale Tatorte. Welches Verbrechen ereignete sich am Schloßberg? Und was verbirgt sich hinter dem tragischen Mordfall im Stefaniensaal? Als Privatdetektive machen sich die Teilnehmer der Stadtführung "Mordsgschichten" auf große Spurensuche durch Graz. Die Verbrecherjagd nach realen und literarischen Kriminalfällen lockt die Krimi-Fans quer durch die Innenstadt. Rosemarie Kirchengast (59) und Sigrid Rahm (65) entführen Sie in die dunkelsten Gassen und schaurigsten Orte der Stadt. Für großes Entsetzen sorgte die Geschichte eines Grazer Fleischers, der in den 40er-Jahren einen grausamen Doppelmord an zwei Briefträgern begangen hat, sowie der Mord an dem Klavierspieler in der Sackstraße aus dem Jahre 1922. Der morbide Stadtrundgang steht von Dienstag bis Samstag (14. 3.) auf dem Programm, er beginnt stets um 16 bzw. 17 Uhr vor der Buchhandlung Moser. "Wie groß die Begeisterung für Krimis ist, merken wir an den Besucherzahlen", sagt Rahm.

7. Noch Fragen?