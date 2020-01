Facebook

Licht und Schatten © A. W. Tengg

1. Die Wetteraussichten



Am Mittwoch scheint nach Süden zu mit föhnigem Nordwind schon vormittags meist die Sonne. Bis Mittag lockert es dann auch entlang der Alpennordseite auf und der Nachmittags bringt somit in der gesamten Steiermark zumindest zeitweise sonniges, teils aber recht windiges, Wetter. Frühtemperaturen ab -1 Grad, Höchstwerte bis zu 9 Grad.

Am Donnerstag Wetterberuhigung. Der Wind lässt nach, Restwolken ziehen vormittags ab und es setzt sich in der gesamten Steiermark sonniges und nachmittags recht mildes Wetter durch. Frühtemperaturen -2 Grad, Höchstwerte bis 9 Grad.

2. Wie es um die Luft steht

Die erhöhten Feinstaubkonzentrationen dürften etwas abnehmen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Thema: Graz goes "Lonely Planet"

„Heuer wollen wir dieses Ergebnis noch übertreffen“, sagt Nagl zum Nächtigungsrekord 2019. Großveranstaltungen wie die gerade stattfindende Eiskunstlauf-EM, die Handball-EM, der Ironman, die Euroskills und das Kulturjahr 2020 stellen die Weichen dafür. Außerdem startet man im Mai eine neue Kampagne mit dem bekannten Reiseführer "Lonely Planet", die zwölf Monate laufen wird. Graz-Tourismus-Geschäftsführer Dieter Hardt-Stremayr träumt schon lange davon: „Wir werden auf allen Lonely-Planet-Kanälen erscheinen, online, Print, in Magazinen, auf Plakaten, auf sozialen Netzwerken – das ganze Paket!“

5. Freizeit: Was darf's denn sein?



Ist Einsperren noch zeitgemäß?

Josef Mock , Leiter der Justizanstalt Graz-Karlau, ist Gast im Politik Café der Universität Graz. Wie geht die Gesellschaft mit StraftäterInnen um? Diese Frage steht im Zentrum des Abends. Jurist Markus Steppan spricht mit seinem Gast Josef Mock über Alternativen zum "Einsperren" sowie aktuelle Herausforderungen rund um den Strafvollzug.

WO : Café Promenade

WANN : MI., 29. Jän., 19.30 Uhr





Masterstudiengang Communication, Media, Sound and Interaction Design, Jahrgang 2018: "reactive · reflective· receptive· recursive". ECHO ist eine interdisziplinäre Design-Ausstellung, die Arbeiten der Studierenden des Masterstudiengangs „Communication, Media, Sound and Interaction Design“ in einem gemeinsamen Kontext vereint. Im wissenschaftlichen Sinne bezeichnet „Echo“ die Reflexion einer Schallwelle – in der Ausstellung werden jedoch die Grenzen des Begriffes überschritten.

WO : esc medien kunst labor

WANN : Vernissage: 29. Jän., 19 Uhr; Ausstellung von 30.01. bis 01.02., 14 bis 18 Uhr





Lotte Schreiber. Die Preisträgerin des Landesförderungspreises 2019 spricht über ihre Werke in der Ausstellung mit Markus Waitschacher: Bei einem Pfiff Bier unterhalten wir uns mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des Landesförderungspreises 2019 über ihre Werke in der Ausstellung "Förderungspreis des Landes Steiermark für zeitgenössische bildende Kunst 2019". Die Auseinandersetzung mit dem Medium Film steht im Zentrum von Lotte Schreibers Werk. Dabei liegt ihr Hauptinteresse in der Untersuchung konkreter Orte, die sie mit ihren kinematografischen Vermessungen einsehbar machen will.

WO: Joanneumsviertel (Neue Galerie Graz)

WANN: MI., 29. Jänner, 17 Uhr



Nichts gefunden?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch. <

6. Thema: Auszeichnung für Grazer Privatradio

Als erster steirischer Radiosender hat "Radio Helsinki" den in Wien vergebenen Radiopreis für Erwachsenenbildung verliehen bekommen. In der Sendereihe (hier nachzuhören) sind Texte zu hören, die die Teilnehmer der "Schreibwerkstatt Gratwein-Straßengel" über die Beziehung zu ihren Eltern verfasst haben. Es sind brüchige bis zärtliche Beziehungen, die hier aufgearbeitet werden. Das Motto für die Texte lautete: "Die Hände meiner Mutter" beziehungsweise "Die Hände meines Vaters". Die Autoren haben die Texte selbst vorgelesen. Aufgenommen hat die Beiträge ein Radio Helsinki-Urgestein: Walther Moser ist bereits seit 20 Jahren beim freien Radio aktiv.

7. Noch Fragen?