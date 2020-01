Facebook

Es wird wieder etwas milder © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag halten sich in der Osthälfte der Steiermark noch dichtere Wolken, die über Mittag nach Osten hin abziehen. Am Nachmittag scheint dann verbreitet die Sonne, ein paar hohe Wolkenfelder stören den durchwegs sonnigen Wettercharakter kaum. Auch die morgendlichen Nebelfelder lösen sich bald auf. Frühtemperaturen um null Grad, Höchstwerte um 7 Grad.

Am Freitag kann es stellenweise zähen Nebel oder Hochnebel geben. Sonst überwiegt der Sonnenschein, wobei vor allem am Nachmittag zeitweise auch etwas dichtere Wolken durchziehen. Anfangs ist es leicht frostig, tagsüber wird es mild mit bis zu 10 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die aktuelle Wetterlage bringt erhöhte Schadstoffbelastungen. Es sind wieder höhere Immissionskonzentrationen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Murinsel bekommt schützende Barriere

In den kommenden Tagen wird auf der Murinsel eine Barriere errichtet, welche die Insel künftig vor massivem Treibgut schützen soll. Wie berichtet, wurde die Sehenswürdigkeit wiederholt von angetriebenen Baumstämmen getroffen. Besonders heikel war diesbezüglich der Vorfall im November 2018: Gleich mehrere tonnenschwere Holzstämme hatten sich bei der Sehenswürdigkeit verheddert und hätten schlimmstenfalls dazu geführt, dass sich ein Zugangssteg aushängt. Also warf die Politik einen Rettungsring in Form von 115.000 Euro, um rund um den Betonpfahl im Norden, der ja mit zwei Seilen die Insel "festhält", eine sichelförmige Barriere zu errichten. Diese nimmt nun eben Gestalt an. Anschließend wird die Barriere zu Wasser gelassen und mit der Insel, die ab 21. Jänner wieder offensteht, verschweißt.

5. Bunt gemischt



Modern Folk Music

Fridays For Folk. Was ist und wie klingt "moderne Volksmusik"? Wenn professionelle, junge Musiker_innen die Volksmusik aus ihren Herkunftsländern (AUT, ESP, UKR, SLO, FIN) im Jahre 2020 interpretieren, darf man ein Feuerwerk (pünktlich nach Neujahr) an stilistischer und emotionaler Bandbreite erwarten, denn "Volksmusik" im neuen Jahrzehnt ist vor allem europäisch. Mit: Windspielerei (Duo Akkordeon & Flöte), LeKo 5 (Jazz-Quintet), Lumi (Folk-Streich-Trio) und Stories from the People (Quartet);

WO : tube's (Grieskai 74a)

WANN : DO., 9. Jän., 20 Uhr





und das Theater. Eröffnung der Ausstellung "Ich denke ja garnichts, ich sage es ja nur". Mit einer Performance vom Theater im Bahnhof: "Horváth ohne Horváth". Ödön von Horváths Stücke üben bis heute eine große Faszination aus. Die Ausstellung eröffnet neue Zugänge zu seinem Werk, seinem Verhältnis zum Theater aber auch zu den Kontexten der Weimarer Republik. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei einer Themenreihe, die Horváths Œuvre durchzieht: Erotik, Politik und Ökonomie.

WO : Literaturhaus

WANN : DO., 9. Jän., 19 Uhr





XR-Talk. In diesem Vortrag sprechen Elisabeth Zury und Heinz Wittenbrink von Extinction Rebellion Graz über den aktuellen, wissenschaftlichen Stand der Klima- und Ökologie-Katastrophe - und Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen.

WO: Café Kaiserfeld

WANN: DO., 9. Jän., 19-21 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag. <

6. Alle Infos zum EM-Jänner in Graz

