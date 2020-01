Warum an einer Kreuzung in Graz nachts alle Ampeln zuerst auf "Rot" schalten und mehr: 7 Infos für den Mittwoch, den 8. Jänner, auf den Punkt gebracht. Verbringen Sie einen schönen Tag!

Im Bild: Die neue Uni-Bibliothek und das Resowi-Zentrum © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch lockern Nebel und Restwolken rasch auf und es scheint in der Steiermark tagsüber wieder meist ungetrübt die Sonne. Nur vorübergehend ziehen harmlose, hohe Wolkenfelder über den Himmel. Nach leichtem Morgenfrost gibt es am Tag maximal 5 Grad.

Am Donnerstag gibt es unter Hochdruckeinfluss ein paar hohe Wolkenfelder, diese stören den durchwegs sonnigen Wettercharakter aber kaum. Auch die morgendlichen Nebelfelder lösen sich bald auf. Frühtemperaturen um -1 Grad, Höchstwerte bei 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoff-Konzentrationen werden auf dem Niveau der Vortage bleiben.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Pilotprojekt: Alle Ampeln nachts auf "Rot"

Alles auf Rot, damit der Verkehr besser fließt? Klingt kurios, hat sich in den wenigen Einsatzwochen bisher aber bewährt. Die Stadt Graz geht an der Kreuzung Peter-Tunner-Gasse/ Alte Poststraße neue Wege. In den Nachtstunden leuchten dort zunächst einmal alle Ampeln "rot". Nähert sich ein Auto der Kreuzung, schaltet die Ampel "binnen zwei Sekunden auf Grün", so Bernd Cagran-Hohl vom Grazer Straßenamt. Die Anlage reagiert über Sensoren im Boden und schaltet um, je nachdem, aus welcher Richtung jemand zuerst kommt. Die Vorteile in der Theorie: Unnötige Wartezeiten, die bei einem fixen Rot-Grün-Wechsel unweigerlich entstehen, werden so vermieden, rasches Beschleunigen, um im letzten Moment noch bei Grün über die Kreuzung zu kommen, ebenso. Die ersten Wochen sind sehr zufriedenstellend verlaufen, so Cagran-Hohl: "Das könnte ein Modell für andere, vergleichbare Kreuzungen werden."

5. Was, wann, wo?



Lesung mit Austrofred

"Frag den Fred". Eine Lese-Show mit vielen Questions und noch mehr Answers. Austrofred ist ein Mann, bei dem sich die Superlative die Klinke in die Hand geben. Er gilt als einer der besten Freddie-Mercury-Impersonatoren Europas, als Wiederbeleber des Austropop. Aber nicht nur sein musikalisches, auch sein literarisches Werk ist von fundamentaler Größe und gilt als Pflichtlektüre für einen jeden Geistesmenschen. Vor nicht einmal einem Jahr hatte der "Champion" die Idee, mit seinen Fans in noch intensiveren Kontakt zu treten, indem er online unter dem Titel "Frag den Fred" ihre brennendsten Fragen zu seinem Leben und Werk und zu Gott und der Welt beantwortet.

WO : Literaturhaus

WANN : MI., 8. Jän., 19 Uhr



"Familientreffen". Vergessen Sie die Adams-, die Kelly- und die Modern Family. Die Patchwork-Familie, die Familie der Nachtschattengewächse und die Familie Putz vom Lutz erst recht. Denn eines ist klar: Nur die Familie Supancic geht über alles - sogar über Leichen.

WO : Theatercafé

WANN : MI./DO., 8./9. Jän., 20 Uhr





Eine Märchen-Show der besonderen Art. Das französische Volksmärchen um die Schöne, die im verzauberten Schloss des Biestes etwas ganz anderes findet als erwartet, ist schon oft erzählt und neu interpretiert worden, aber wohl keine der unzähligen Versionen ist gleichzeitig so originell und witzig, nostalgisch und vielschichtig wie die Theaterbearbeitung von Lucy Kirkwood und Katie Mitchell. Denn hier erzählen zwei echte Feen die berühmte Geschichte auf ihre ganz eigene Art nach.

WO: Next Liberty

WANN: MI., 8. Jän., 16 Uhr



Nichts dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch. <<

6. Rauchverbot: Betreiber von Shisha-Bar insolvent

Das allgemeine Rauchverbot gilt auch für Shisha-Bars - das entschied der Verfassungsgerichtshof im November. Schon damals wiesen Barbetreiber darauf hin, dass diese Entscheidung ihren Ruin bedeute. Ein Szenario, das nun für den Betreiber des "Shisha Palace" Wirklichkeit wurde. Der Betreiber des "Shisha Palace" ist laut KSV1870 insolvent. Betroffen davon sind gleich zwei Lokale, eines in der Auergasse in Klagenfurt, das zweite am Griesplatz 3 in Graz. Es wurde ein Sanierungsverfahren beantragt. Betroffen sind rund 30 Gläubiger, die Passiva belaufen sich auf 350.000 Euro. Laut Barbetreiber sind die Umsätze mit dem Rauchverbot um die Hälfte eingebrochen. Laut KSV1870 plant der Besitzer, die Lokale weiterzuführen.

