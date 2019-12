Der Sonntag bringt sehr sonniges und recht kaltes Winterwetter. Nur vorübergehend können einige harmlose Wolken durchziehen. Der Nordwestwind lässt nach. Frühtemperaturen ab -3 Grad, Tageshöchstwerte bis 3 Grad.

Am Montag zeigen sich nur ein paar harmlose Wolken und es scheint häufig ungetrübt die Sonne. Durch ausgesprochen trockene Luft gibt es auch kaum Frühnebel. Im Gebirge wird es wieder deutlich milder, in den Tälern und Niederungen bleibt es anfangs noch relativ kalt. Besonders der Tagesbeginn verläuft frostig. Frühtemperaturen ab -5 Grad, Höchstwerte um 4 Grad.

Die Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf einem für die Jahreszeit ungewöhnlich niedrigen Niveau.

Hier finden Sie unsere Infos zum Öffi-Fahrplan über die Weihnachtstage.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



Die Hütten des Christkindlmarktes sind verschwunden, der Christbaum abtransportiert. Dennoch war Samstagfrüh auf dem Hauptplatz schon ganz schön was los, denn nun laufen die Vorbereitungen für die Silvester-Show auf Hochtouren. Vor dem Rathaus wurde das Becken für das Wasserspektakel aufgebaut. Ein Kranwagen montierte die Lichtanlage. Und was da zustande kommt, hat es auch heuer in sich: Wie im Vorjahr werden auch heuer bei freiem Eintritt jeweils 20 Minuten lang Bilder auf feine Wasserstrahlen projiziert, die vor dem Rathaus rund 40 Meter in die Höhe spritzen. Das Programm ist aber neu, außerdem sind diesmal fünf statt drei Aufführungen geplant.

In der Steiermark werden heuer erstmals die nationalen Feinstaub-Vorgaben (maximal 25 Überschreitungstage) eingehalten. An nicht mehr als 15 Tagen wurde seit Jahresbeginn der Grenzwert von 50 Mikrogramm Staub pro Kubikmeter Luft an der Grazer Messstelle Don Bosco gesprengt. Im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt bereits 27 Überschreitungstage, 2017 gar 40. Ebenfalls 15 Überschreitungstage wurden heuer bislang in Graz-Süd registriert, acht sind es in Graz-Ost. Damit liegt Graz bundesweit wieder einmal an der Feinstaub-Spitze (vor Linz und Wien), doch die absoluten Zahlen sind diesmal niedrig wie nie. Hauptverantwortlich dafür ist die Witterung. So gab es im Grazer Becken das ganze Jahr über so gut wie keine Inversionswetterlagen. Bleibt also noch die Silvesternacht, in der die Feinstaubwerte durch Feuerwerke und Knallkörper für mehrere Stunden in die Höhe schnellen. Im Vorjahr zeichnete etwa die Messstelle Graz-Süd rund um den Jahreswechsel Spitzenwerte von rund 150 Mikrogramm Feinstaubbelastung auf, in Don Bosco waren es mehr als 200.