Versöhnlicher Abschied vom November: Es gehen sich einige Sonnenstunden aus © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag überwiegt das sonnige Wetter. In der Früh lockert es rasch auf. Ein paar Wolken bilden sich am Nachmittag. In der ersten Tageshälfte weht mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. Es wird kühler, die Höchsttemperaturen 8 Grad.

Am ersten Adventsonntag bleibt es trocken und kühl. Wolken und Nebel werden aber mehr, nur vereinzelt zeigt sich die Sonne. Der Wind dreht für ein paar Stunden auf Süd zurück. Am Morgen kann es leicht frostig sein, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf maximal 4 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es sind weiter nur schwache bis mäßige Luftschadstoffbelastungen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es bis zum 6.12. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;





- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Helle Lichter, eiskalte Kunst und Freifahrt

Dieses Wochenende wird der erste Advent gefeiert. Passend dazu wird am Samstag der Christbaum am Grazer Hauptplatz illuminiert. Um 16.30 Uhr geht's los. Dann wird die 29 Meter hohe Fichte aus St. Stefan ob Leoben hell erstrahlen. Danach wird die Eiskrippe im Landhaushof offiziell eröffnet. Der Künstler Kimmo Frosti modelliert mit einem sechsköpfigen Team das Kunstwerk aus 35 Tonnen Eis. Übrigens: Die Grazer Eiskrippe ist laut Graz Tourismus die einzige Eiskrippe in dieser Größe. Die feierliche Eröffnung mit dem HIB.art.chor findet am Samstag um 18 Uhr statt. Hier kann man den Aufbau der Eiskrippe live verfolgen. Außerdem gilt am Adventsamstag: Freifahrt auf allen städtischen Linien mit ein- und zweistelligen Liniennummern (auch auf den Linien 35, 41, 61, 68, 69, 71, 78 und 80 sowie den Linien 73U, 75U und 76U bis zur Zonengrenze) sowie auch auf der Schloßbergbahn (der "Aufsteirern"-Adventmarkt am Schloßberg hat immer an den Adventwochenenden offen). Ausgenommen von der Freifahrt sind die Nightline und die Schloßberglifte. Zusätzlich verdichtet die Holding Takte von Straßenbahnen. Ab Sonntag erstrahlt auf der Fassade des Rathauses dann die Projektion eines Adventskalenders.

5. Wohin am Samstag?

Nazanin Ezazi

Weihnachtskonzert in dem neu eröffneten "Salon Ezazi - Villa Rosa". Ein klangvoller Abend gefüllt mit Musik die das Herz berührt. Die Sopranistin Nazanin Ezazi bekam nach ihrer Teilnahme bei den an den Finalrunden des Internationalen Gesangswettbewerbs "Operalia" in Moskau direkt im Anschluss von Placido Domingo drei Engagement Angebote (im Jungen Ensemble des Los Angeles Opernhauses, Washingtoner Opernhaus und Valencia Opernhaus) zur Auswahl. Weiters war sie in Wien die einzige "Sopran"-Finalistin des "Hilde Zadek" Gesangswettbewerbes. 2014 wurde sie aufgrund ihrer Bühnenleistung für den Österreichischen Musiktheaterpreis (Goldener Schikaneder) nominiert.

WO : Salon Ezazi - Villa Rosa (St. Peter Hauptstraße 66)

WANN : SA., 30. Nov., 19 Uhr



Blue Brass feat. David Murray

Der Grammy-Gewinner David Murray gilt vielen als einer der wichtigsten und vielseitigsten Saxophonisten, Komponisten und Bandleader des modernen Jazz. Aufgestiegen in der New Yorker Loft Jazz-Szene in den 1970ern, als Mitbegründer des World Saxophone Quartet und vielfältiger Garant für musikalische Integrität auch in Europa populär, später auch mit "The Grateful Dead" oder "The Roots". Durch sein obertonreiches Spiel, seine virtuosen Überblastechniken und seine Erfahrungen in Gospel, Avantgarde, Rock und Funk verfügt er über ein enormes musikalisches Handwerkzeug.

WO: tube's

Nichts für Sie dabei?

>> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag. <<

6. Tausende bei Klimamarsch

Am Freitag wurde zum vierten Mal weltweit für das Klima gestreikt. Rund 3500 Demonstranten waren laut Polizei bei der Kundgebung in Graz dabei. "Es ist ein gutes Zeichen, dass das heute gerade am 'Black Friday' stattfindet", betonten vier Schülerinnen der HLW Sozialmanagement bei der Demo. Angeschlossen haben sich diesmal auch Studierende und die Grazer Mobilitätsinitiative "Move it": Rund 100 Personen radelten für den Klimastreik von der Hauptuni zur Oper. Christian Kozina von "Move it": "Wir unterstützen die gleichen Ziele, mit dem Fokus auf Mobilität und Verkehr". Forderungen der Initiative für Graz: mehr Fußgängerzonen, sichere Schulwege, attraktive Radweg- und Öffinetze über die Stadtgrenzen hinaus, sowie die Begrünung des Stadtraums. Unabhängig davon haben Klimaaktivisten bei einer zweiten Aktion am Freitag die Kreuzzung am Burgring blockiert. Man wollte damit "ein deutliches Zeichen gegen die Klimazerstörung und für eine lebenswerte Zukunft für Alle" setzen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.