Nicht der Sturm auf die Bastille, sondern der traditionelle Rathaussturm läutet die närrische Zeit in Graz ein © A. W. Tengg

1. Wetter

Oft noch unbeständig und trüb verläuft der Samstag. Vor allem in der Früh und am Vormittag regnet es noch häufig, am Nachmittag lockert es mit teils lebhaftem Südwind aber zunehmend auf. Frühwerte ab 6 Grad, Temperaturhöchstwerte bis 12 Grad.

Für den Sonntag ist ist die Prognose noch unsicher. In der Osthälfte und im Süden gibt es zumindest vereinzelt Schauer. Frühwerte ab 5 Grad, Tageshöchstwerte um 10 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Der wechselhafte Witterungscharakter lässt die Schadstoffe in Bodennähe kaum ansteigen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Über 90.000 Besuche pro Jahr

Das Kindermuseum "Frida und Fred" steuert wieder auf eine ausgezeichnete Jahresbilanz zu: Nach derzeitigem Stand dürften zwar rund 4000 Besucher auf den Besucherrekord im Vorjahr fehlen, mit prognostizierten 95.000 Besuchern wird "Frida und Fred" aber dennoch, was die Besucherzahlen betrifft, das "erfolgreichste Museum in Graz bleiben", resümiert Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Maßgeblich daran beteiligt, ist die Aktion der Stadt, bei der seit letzem Jahr Kindergarten- und Schülergruppen gratis das Museum nutzen können. Die Kosten dafür übernimmt die städtische Bildungsabteiligung. Um knapp 15 Prozent schnellten dadurch die Besucherzahlen seither in die Höhe. "Und auch für die kommende Saison wird sie verlängert", verspricht der Stadtrat. In der neuen Saison wird sich in zwei Ausstellungen alles um das Allerweltswort "Zeit" drehen. "Das kleine Städtchen Jederzeit" für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren zeigt anhand verschiedenster Berufsguppen, welche Rolle Zeit etwa für einen Bäcker, einen Arzt oder einen Uhrenmacher spielt. Die über 8-Jährigen sind "Der Uhr auf der Spur": Ob im Urwald, im Weltraum oder in der Stadt gehen sie der Frage nach, wie unterschiedlich sich Zeit auf uns Menschen auswirken kann. Startschuss ist der 21. März 2020.

5. Wohin am Samstag?

Kinder- und Jugendbuchfestival bookolino 2019



WO : Literaturhaus

WANN : SA., 9. Nov.



Mit Buch- und Illustrationsausstellung, bookoBörse, bookoCafé von 8.45-18 Uhr. " Bildwelten und Wortbauten" lautet das diesjährige Motto des bookolino-Festivals im Literaturhaus Graz. Von 7. bis 17. November finden wieder zahlreiche Lesungen, Workshops, Theateraufführungen uvm. statt, die sich an Kinder, Jugendliche und die ganze Familie richten. Theater am Samstag (ab 4 Jahren): -11 Uhr- figurentheater [isipisi]: Das Städtchen Drumherum ; -15 Uhr- Il Segreto di Pulcinella: "Morgenstern & Mondendinge" ; Infos & Anmeldung: (0316) 380-8360: SA., 9. Nov.

Ludwig Zweipunktnull



WO : Freie Waldorfschule

WANN : SA., 9. Nov., 19.30 Uhr



Musicalproduktion der Waldorfschule. Ein goldener Käfig und in ihm Ludwig, der als Thronfolger geboren wird, jedoch lieber von Märchen und Musik träumt anstatt sich für Politik zu interessieren. Als er schließlich die Thronfolge antreten muss, wird ihm der Zugang in die Welt der Fantasie immer schwerer gemacht. Ludwig findet sich mit einem Alltag konfrontiert, der ihm vorschreiben will, wie er leben, regieren, handeln und lieben soll. Regierungsgeschäfte, Krieg, Politik, all diese Dinge interessieren Ludwig nicht. Er flüchtet sich immer weiter in die Fantasiewelt in seinem Kopf, die er so gerne zur Realität machen würde. In der tatsächlichen Realität ist er jedoch völlig verloren und so beginnt alles nach und nach um ihn herum zu zerfallen.: SA., 9. Nov., 19.30 Uhr

Ausstellung: arm in Österreich

Eine Ausstellung von Akademie Graz und Caritas Steiermark für junge Menschen über die Fragen: warum Armut alle betrifft, wie sich Armut für Menschen auswirkt und was wir gegen Armut tun können. Die Ausstellung zeigt, was Armut im Alltag bedeutet, insbesondere für Kinder und alte Menschen. Sie gibt einen Einblick in die Geschichte der Armut. Und sie zeigt die Wege zur Beseitigung der Armut auf. Gerechtigkeit ist die Basis demokratischer Gesellschaften. Dass es faire Chancen für alle gibt, ist für alle ein Vorteil, ob reich oder arm. Weil jeder einmal in eine Notlage geraten kann. Und weil sozialer Friede wichtig ist.

WO: Museum für Geschichte (Sackstraße 16)

WANN: bis 15.12., Mi bis So 10 – 17 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Närrischer Sturm auf das Rathaus

Diesen Samstag um 11.11 Uhr eröffnet der 1. Grazer Faschingsclub mit dem traditionellen Rathaussturm wieder die närrische Zeit. Bürgercorps und Faschingsgarde rücken aus, um die Übergabe des Rathausschlüssels und der Amtsgeschäfte von Bürgermeister Siegfried Nagl einzufordern. Im "Kampf" um das Rathaus mischt auch die Feldbacher Stadtwache mit. Zum Klang der Fanfaren des Spielmannszuges betreten dann das neue Prinzenpaar Prinzessin Ekaterina I, die stärkste Prinzessin der Welt und Miss Universe 2018 und 2019 mit Prinz Luis I von Savework gemeinsam mit dem Präsidenten des 1. Grazer Faschingsclubs Rolf Pabeschitz und Scherzherzog Walter Kriwetz die Bühne vor dem Rathaus, um die Übergabe des Schlüssels zum Rathaus mit dem Bürgermeister zu besiegeln. Nach diesem alten Brauch in traditionellen Gewändern beginnt die Regentschaft des Fasching, die am 25. Februar 2020 endet.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.