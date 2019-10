Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jetzt bewegen sich die Temperaturen nur noch im einstelligen Bereich © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag überwiegt starke Bewölkung und es breiten sich mit Durchzug einer Kaltfront mäßige Regenschauer auf das ganze Land aus. Die Temperaturen gehen weiter zurück. In Laufe des Nachmittages lässt der Niederschlag nach, Auflockerungen gehen sich aber nicht mehr aus. Mit auffrischendem Nord- bis Ostwind erreichen die Temperaturen nur noch 8 Grad.

Auch am Mittwoch überwiegt voraussichtlich starke Bewölkung und zeitweise regnet es, vereinzelt sind Auflockerungen möglich. Mit kühlem Nord- bis Ostwind schaffen es die Temperaturen nicht über 8 Grad hinaus.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Für die Luftqualität kommt es zu keinen nennenswerten Änderungen. Zur Wochenmitte ist mit einem Anstieg der Luftschadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Mariatroster Straße kommt es im Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse bis zum 01.11. zu einer Spurumlegung bzw. zeitweise Spurzusammenlegung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neue Studie: Baumboom hält an, Preise steigen weiter

1177 neue Wohnungen wurden heuer im ersten Halbjahr verkauft. Das sind schon mehr als im gesamten Jahr 2018 (mit 1162 Neuwohnungen). Der neue "Grazer Wohnungsmarktbericht 2020" zeigt: Der Bauboom in der steirischen Landeshauptstadt hält ungebrochen an. Bei der Bevölkerungsentwicklung auch kein Wunder: Plus 27 Prozent seit 2001 auf aktuell 288.000 Grazer mit Hauptwohnsitz. Die Prognosen für 2040 gehen von 340.000 Menschen mit Hauptwohnsitz aus. Die Studienautoren sehen trotz Rückgang der erzielten Höchstpreise pro Quadratmeter keinen allgemeinen Rückgang der Kaufpreise: Die Preise für "Immobilien in normalen und guten Wohnlagen" steigen weiter, obwohl "der Durchschnittskaufpreis bei Erstbezugswohnungen" bereits auf einem historischen Höchststand war. Die teuersten Bezirke: Geidorf, Waltendorf, Andritz, St. Peter, teilweise werden aber auch in Gries schon sehr hohe Preise mit bis zu 4000 Euro pro Quadratmeter erzielt. Auch die Mietpreise entwickeln sich nach oben. Derzeit werden in Neubauten zwischen 8,50 und 12,00 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche erzielt. Insbesondere die großen Neubauprojekte in Eggenberg, Gries, Lend, Straßgang und Puntigam liegen dabei am oberen Ende.

5. Wohin am Dienstag?

Fotoausstellung "hören sehen."



WO : Galerie Zwischenbilder (Schmiedgasse 26, 1. Stock)

WANN : DI., 29.10., 17 Uhr



Eröffnung der Fotoausstellung. Musikalische Begleitung: Manfred Stern. Fotos gehören zu den Musikern wie ihre Songs. Das Zusammenwirken von Bild und Musik lässt Arbeiten entstehen, die sich durch eine besondere Bildsprache und Ausdruckskraft auszeichnen. Die Ausstellung zeigt bekannte Musikerinnen und Musiker auf und hinter der Bühne, porträtiert von acht steirischen Fotografinnen und Fotografen. Bilder, die Musik sichtbar machen.: DI., 29.10., 17 Uhr

Stefan Heckel & Gianni Savelli

Virtuose Instrumentalisten zaubern surreale Klangbilder. Reihe "Tuesday Music & Poetry". Der Pianist & Komponist Stefan Heckel gehört zu jenen Kreativgeistern, die uns immer wieder aufs Neue staunen lassen. Seine surrealen Klangbilder bezaubern nicht nur ausgefuchste Jazzer, auch Kinder genießen seine bunten Kompositionen. Im aus Italien stammenden Saxophonisten Gianni Savelli hat er einen genialen Partner gefunden und gemeinsam nehmen sie uns mit auf eine Klangreise voller Überraschungen.

WO : Murinsel

WANN : DI., 29.10., 19.30 Uhr



Virtuose Instrumentalisten zaubern surreale Klangbilder. Reihe "Tuesday Music & Poetry". Der Pianist & Komponist Stefan Heckel gehört zu jenen Kreativgeistern, die uns immer wieder aufs Neue staunen lassen. Seine surrealen Klangbilder bezaubern nicht nur ausgefuchste Jazzer, auch Kinder genießen seine bunten Kompositionen. Im aus Italien stammenden Saxophonisten Gianni Savelli hat er einen genialen Partner gefunden und gemeinsam nehmen sie uns mit auf eine Klangreise voller Überraschungen.: DI., 29.10., 19.30 Uhr

Jani W. Schwob

Zur Ausstellungseröffnung und Buchpräsentation lesen Emil Gruber und Wenzel Mracek aus [...] ZWISCHEN und Jani W. Schwob untermalt auf schwarzweißer Tastatur. Und alles voller Originalzeichnungen. Mehrere Schaffensperioden ergeben ein vielschichtiges erzählerisches Werk, das in der Form eines Comicbuchs verarbeitet ist. Es gibt keine Vorgabe der Leserichtung und kein übliches Storyboard. Die kaskadischen, episodischen Erzählstränge führen in das autobiografische Labyrinth des Künstlers. Und dann tanzen noch die Sprachakrobaten Wenzel Mracek und Emil Gruber zwischen den Bildfolgen aus der Reihe.

WO: Kunsthalle

WANN: DI., 29.10., 18.30 Uhr



Nicht fündig geworden?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. ÖBB-Tickets direkt am Jakominiplatz

Wer mit dem Regionalbus vom Jakominiplatz Richtung Gleisdorf, Hartberg, Fürstenfeld oder Weiz will, musste bisher sein Einzelticket stets beim Busfahrer kaufen. Das hatte mitunter lange Wartezeiten zur Folge. Damit soll nun Schluss sein, denn: Am Jakominiplatz vor dem Steirerhof wurde nun ein ÖBB-Ticketautomat aufgestellt, Fahrgäste können ihre Tickets damit schon vor der Fahrt kaufen. Gekauft werden können neben Zugtickets sämtliche Verkehrsverbundtickets, von der Stunden- bis zur Monatskarte. Auch alle ermäßigten Tickets kann man am Automaten erwerben. Um eventuelle Schwierigkeiten beim Ticketkauf zu meistern, bieten die ÖBB an den kommenden fünf Freitagen eine Automatenschulung an: Am 1., 8., 15. 22. und 29. November wird jeweils eine ÖBB-Fachkraft von 12 bis 18 Uhr für Fragen zur Verfügung stehen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.