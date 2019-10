Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den Schloßberg immer im Blick © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag setzt sich das sonnige Herbstwetter fort, etwaige Nebelfelder lichten sich rasch. Der Wind dreht vermehrt auf nördliche Richtungen, somit kühlt es auf den Bergen vorübergehend spürbar ab. Sonst bleibt es mit Höchstwerten bis zu 22 Grad überdurchschnittlich warm.

Am Samstag, dem Nationalfeiertag, setzt sich das strahlend sonnige Wetter fort, vormittags kann sich noch Nebel bzw. Hochnebel halten. Am Nachmittag wird es warm, erneut frischt Südwind ein wenig auf. Tageshöchstwerte um 21 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Aufgrund der stabilen Witterung ist mit keiner nennenswerten Änderung der Belastung zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- Im Kreuzungsbereich Neufeldweg / Harmsdorfgasse gibt es eine Totalsperre mit lokaler Umleitung von 22.10. bis 25.10.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Feinstaub in Graz: Wie steht es um unsere Gesundheit?

Der außergewöhnlich warme Herbst beschert Graz derzeit großteils feinstaubarme Tage. Statistisch gesehen sind es laut einer aktuellen Studie aber 196 vorzeitige Todesfälle durch Luftverschmutzung in Graz pro Jahr. Doch wie kommen solche Zahlen zustande und was bedeuten sie tatsächlich für unsere Gesundheit? Das und viel mehr wird in der aktuellen Ausgabe von Graz – Laut gedacht besprochen. Der Lungenarzt Horst Olschewski erklärt, warum es schwierig ist, Erkrankungen auf erhöhte Feinstaubwerte zurückzuführen, warum er auch an Tagen mit erhöhten Feinstaubwerten zu Bewegung im Freien rät. Thomas Pongratz (Referat Luftreinhaltung des Landes) spricht darüber, wie sich der Feinstaub zusammensetzt, wo er herkommt und was jeder tun kann, um zur Vermeidung beizutragen. Weiters erklären Pongratz und Olschewski, warum Feinstaub nicht gleich Feinstaub ist, wie die Situation in Innenräumen ist und sprechen über die unglaublichen Auswirkungen von Zigarettenrauch und darüber ob beziehungsweise wie wir uns vor Feinstaub schützen können. Die Links zum Podcast finden Sie hier.

5. Kunst und Kultur am Freitag



Pointlessness

Eröffnung der Ausstellung. Kunst mit ohne Langweilig. Ein multimediales Spektakel mit jungen österreichischen Künstler*innen. In einem multimedialen Spektakel wird der Sinn des Lebens erklärt, für mehr Gartenzwerge rebelliert und die facebookpost-moderne eingeläutet. Unter dem Motto "Heute noch billig, morgen berühmt" schaffen sie mit Film, Malerei, Slam Poetry, Musik, Fotografie und Performance einen Kunstgriff ins Klo der "Cool-tua-szene" — Cyberkunst, die schon morgen Kult ist. "Einmal mit ohne Langweilig – zum Mitnehmen bitte.

WO : Reininghausgründe, Halle X, open.lab (Reininghausstraße 5)

WANN : FR., 25.10. : FR., 25.10.





In einem multimedialen Spektakel wird der Sinn des Lebens erklärt, für mehr Gartenzwerge rebelliert und die facebookpost-moderne eingeläutet. Unter dem Motto "Heute noch billig, morgen berühmt" schaffen sie mit Film, Malerei, Slam Poetry, Musik, Fotografie und Performance einen Kunstgriff ins Klo der "Cool-tua-szene" — Cyberkunst, die schon morgen Kult ist. "Einmal mit ohne Langweilig – zum Mitnehmen bitte. Alfredo Barsuglia

Ausstellung 'Horizont' von Alfredo Barsuglia im Rahmen von ’Zu Gast am Schlossberg’ 2019. Diesen Freitag von 17-20 Uhr findet eine kuratorische Führung durch die Ausstellung mit anschließendem Umtrunk in der Reihe Art & Dining statt. Voranmeldung unter: 0664-182 8678

WO : Schloßberg, Glockenturm Liesl

WANN : FR., 25.10., 17 Uhr

Ausstellung 'Horizont' von Alfredo Barsuglia im Rahmen von ’Zu Gast am Schlossberg’ 2019. Diesen Freitag von 17-20 Uhr findet eine kuratorische Führung durch die Ausstellung mit anschließendem Umtrunk in der Reihe Art & Dining statt. Voranmeldung unter: 0664-182 8678: FR., 25.10., 17 Uhr

Das Dreiviertelfest

Das Dreiviertelfest kehrt auch heuer zurück: 40 KünstlerInnen, vier lauschige Herbstabende, 10 Acts – prall gefüllt mit den stärksten Stücken und leckersten Stückerln aus der letzten Saison der Peace Babies. Dazu brandneue Dreiviertelstunden: eine improvisierte Miniserie, ein Abend der Unmöglichkeiten und ein pflichtbewusster Entscheidungsreigen. Am Freitag: 18 Uhr ANTRIEB Ein pflichtbewusster Entscheidungsreigen; 19:30 DIE VERPANDLUNG Eine rhythmische Pärchenhetzjagd; 21:00 WARUM NICHT?! Ein Abend der Unmöglichkeit;

WO: TaO! - Theater am Ortweinplatz

WANN: FR., 25.10., ab 18 Uhr



Nicht fündig geworden?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Am Freitag gibt es ...

... gleich zwei Aktionstage, die uns die italienische Küche doppelt ans Herz legen: der Welt-Pasta-Tag und der Welttag der Pizzabäcker. Der Aktionstag für Spaghetti, Fusilli und Co wurde am 25. Oktober 1995 beim World Pasta Kongress von 40 Nudelproduzenten ausgerufen. Ziel des Nudel-Feiertages ist es, die Wertigkeit und kulinarische Bandbreite von Nudeln für die globale Ernährung ins öffentliche Bewusstsein zu schaffen. Auch wenn Nudelgerichte von Italien aus ihren Siegeszug durch Küchen aller Länder antraten, geht der älteste "Spaghetti-Fund" auf das Konto der Chinesen. Der Ehrentag für alle Pizzabäcker geht vermutlich auf Papst Johannes Paul II zurück: Im Jahr 2000 segnete er bei einer Generalaudienz über 2000 Pizzabäcker aus der ganzen Welt. Eine vatikangerechte "Papizza" gab es damals auch – belegt mit Mozzarella, Zucchini und gelben Paprika. In diesem Sinne: Buon appetito!

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.