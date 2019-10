Facebook

Die Woche beginnt eher trüb. Richtig frisch wird es dann Dienstagfrüh © A. W. Tengg

1. Wetter

Während es am Montag im Norden Regen und Schneeregen gibt, bleibt es im Süden trocken, aber auch vielfach wolkig. Die Frühwerte startet bei 5 Grad, die Tageshöchstwerte liegen nur bei 12 Grad.

Am Dienstag erwartet uns nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfelder viel Sonnenschein. Nach einem frischen Morgen steigen die Höchsttemperaturen am Nachmittag auf bis 16 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Aufgrund der Wetterlage bleiben die Schadstoffwerte auf einem niedrigen Niveau. Mittlerweile sind kaum noch Pollen in der Luft nachweisbar.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 11.10. eine Spurumlegung, zeitweise Spurzusammenlegung;

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Grüne Meilen" finden Zuspruch in Bezirken

Die nächste Hitze kommt bestimmt. Es war Ende August, als Umweltstadträtin Judith Schwentner (Grüne) in der Kleinen Zeitung mit der Idee von "grünen Meilen" für Graz aufhorchen ließ. Zur Erinnerung: Durch Baumpflanzungen, Fassadenbegrünungen, Aufhellung des Bodenbelags sowie Schaffung von Wasserflächen sollen ganze Straßenzüge deutlich kühler werden. Zwischenzeitlich ist es um das Vorhaben zwar ruhiger geworden, nun sind die "grünen Meilen" aber zurück auf der politischen Tagesordnung. Dafür sorgten in den letzten Tagen vor allem die Bezirke: In Jakomini, Andritz und Gries hat man sich nun klar für die Umsetzung der Idee eingesetzt. Spannend dabei: Selbst unter der Ägide von ÖVP-Bezirksvorstehern pocht man mit einstimmigen Beschlüssen auf die Umsetzung. Ideengeberin Schwentner hat dieser Tage ein erstes Gespräch über die "grünen Meilen" mit Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) gesucht. Im Sinne von Klima- und Staubschutz schweben der Stadträtin insgesamt 17 Meilen vor – in jedem Bezirk eine. Sie hoffe auf die tatkräftige Unterstützung des Bürgermeisters, damit schon im nächsten Jahr die erste "grüne Meile" realisiert wird. Teil des Konzepts ist auch eine Verkehrsberuhigung.

5. Nichts vor am Montag?



Consumnia



WO : Mumuth (György-Ligeti-Saal)

WANN : MO., 7. Okt., Kurzoper von Sehyoung Kim. Inszenierung. Im Rahmen des Festivals "steirischer herbst". Consumnia erzählt von einer schrecklichen Zukunftsdystopie, in der Menschen als Ersatzteillager "recycelt" werden. Recycling zieht sich als zentrales Thema durch das apokalyptische Werk. Gegenwart ist Zukunft – es herrscht Krieg. Im Waste-Shop entdeckt jemand auf der Suche nach seiner verschwundenen Liebe schreckliche Dinge.: MO., 7. Okt.,





Parallele Welten

Ausgewählte Steirische Comic- und Graphic-Novel-Künstler*innen stellen ihre Werke aus: Anna-Maria Jung, Gerald Hartwig, Bernd Trübswasser, David Angelo Tschmuck und Jörg Vogeltanz sowie das Künstler*innenkollektiv TONTO. "Der Fokus der unkonventionellen Werkschau liegt somit inhaltlich und formal auf dem spartenübergreifenden und vielschichtigen Charakter des Mediums Comic/Graphic Novel und der Präsentation individueller Sichtweisen der Ausstellenden. Für Lesefreudige gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Druckwerke sowohl ganz klassisch in einer Lese-Ecke zu betrachten, als sie auch digital zu durchbrowsen."

WO: Landesbibliothek (Veranstaltungssaal)

WANN: bis 28. Feb. 2020: Mo, Di, Mi, Fr: 9-17 Uhr/Do: 9-20 Uhr;



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Caritas sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Die Nächte werden nun wieder kälter und damit für viele Obdachlose lebensgefährlich. Die Caritas sucht daher für den Zeitraum von 15. Novemberbis Ende März 2020 freiwillige Mitarbeiter für das Kältetelefon in Graz. Durch dieses Projekt nehmen die Ehrenamtlichen zu den Obdachlosen Kontakt auf und bringen sie in Notschlafstellen unter. Zudem gibt es neben einem wärmenden Tee auch Not-Pakete, für all jene, die eine Unterbringung gemeinsam mit anderen Menschen ablehnen. Gesucht werden Freiwillige ab 18 Jahren für den Fahrraddienst und für aktive Hilfe, wie die Unterstützung eines Nachtdienstes in den Notschlafstellen. Das Team des Kältetelefons wird täglich von 18 Uhr bis 23 Uhr in den Caritas-Notschlafstellen Arche38 und Winternotschlafstelle untergebracht sein. Ein Team besteht aus der Einsatzleitung, dem Fahrer und einem Helfer. Die Einsatzleitung wird das Kältetelefon bedienen und ist für die Dienste verantwortliche. Mindestens drei Dienste pro Monat sollten übernommen werden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.