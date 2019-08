Facebook

1. Wetter

Am Donnerstag ist es eine Spur stabiler. Sporadische Regenschauer und maximal vereinzelte Gewitter in den Bergen könnten dennoch auftreten. Frühtemperaturen ab 18 Grad, Höchsttemperaturen um 28 Grad.

Stark bewölkt verläuft der Freitag. Im Tagesverlauf kommt es immer wieder zu teils gewittrigen Regen- und Starkschauern, es kühlt etwas ab. Frühwerte ab 17 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen nur 24 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonbleastungen blieben auf dem Niveau der Vortage. Die Pollensaison der Gräser befindet sich bereits in der Phase der geringen Belastungen in den Tieflagen. Pollenallergiker haben mit mäßigen bis starken Beschwerden durch Pilzsporen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Gegen den Trend: Grazer Schüler werden schlanker

Noch ist ja mehr als ein ganzer Monat an Sommerferien übrig. Die zweite, für alle erfreuliche Nachricht: Immer weniger Grazer Schüler leiden unter Übergewicht und an Haltungsschäden. Dieses positive Zeugnis stellen Schulärzte den Grazer Pflichtschülern aus. Und das gegen den österreichweiten Trend. Die Auswertung der Daten von mehr als 4600 Kindern zwischen erster und achter Schulstufe aus dem abgelaufenen Schuljahr zeigt diese erfreuliche Entwicklung in mehreren Bereichen. 12,4 Prozent der Untersuchten haben eine "Haltungsschwäche", das sind zwar immer noch viele – aber halb so wenige wie noch im Jahr 2015/16. Damals betraf dies 21,6 Prozent der Kinder. Ähnlich positiv sind die Zahlen beim Gewicht. Wurden 2015/16 noch 15 Prozent der Kinder als übergewichtig eingestuft, sind es laut aktueller Erhebung nur mehr elf Prozent.

5. Wohin?



La Strada tanzt

Open Dance. 19:30 Uhr: DJ-Line; 21 Uhr: Live-Musik - Konzert. Im Rahmen von La Strada 2019. Drei Nächte lang wird in der Kaiserfeldgasse unter den Bäumen getanzt – miteinander und jeden Abend zu neuen Rhythmen. Am zweiten Abend erobern die Musikerinnen von La Fanfare Jo Bithume die Kaiserfeldgasse mit ihrer einzigartigen Mischung aus mitreißender Musik und Slapstick vom Feinsten. Deren Straßenmusik-Theatershow gibt es am Vormittag um 11 Uhr schon am Hauptplatz zu erleben.

WO : Kaiserfeldgasse

WANN : Do./Fr., 1./2. August, ab 19.30 DJ-Line, ab 21 Uhr live





& Jurate Sirvyte Rukstele (ES/LT). Wenn der spanische Künstler Schvarzstein und die litauische Tänzerin Rukstele in Graz ankommen, stellen sie mehr als nur die Frage "Wo bin ich und wo gehe ich hin?" Sie kommen aus der Vergangenheit und die Klezmer-Musik lässt erahnen, warum sie einst aufbrechen mussten. In "Arrived" setzt sich Schvarzstein auf berührende, nonverbale Weise mit seiner jüdischen Herkunft auseinander und lädt sein Publikum ein, ihn auf dieser nicht immer leichten Reise zu begleiten.

WO : Innere Stadt (Treffpunkt per Push-Nachricht über die La Strada-App)

WANN : Do./Fr., 1./2. August, 11 bzw. 18 Uhr (am Fr.)





Drive-In Cinema. 23 Vorstellungen von 1. August bis 7. September am Parkdeck B auf der Ebene 4. Einlass ab 19.30 Uhr. Bei der Platzzuteilung gilt First Come, First Serve! Eröffnet wird die Autokino-Saison mit der österreichischen Komödie "Love Machine". Tickets für alle Vorstellungen gibt es bei der Kundeninformation im Obergeschoß oder im Online-Shop : http://bit.ly/autokino-ticketshop

WO: Citypark

WANN: ab Do., 1. August, 21 Uhr

6. Schon vom neuen Radl-Wetter gehört?

Geht sich das noch aus, ohne dass ich nass werde? Graz hat eine spezielle Wetterprognose für Radfahrer, die genau diese Frage beantworten soll. Gerade bei dem launischen Sommerwetter soll das "Radl-Wetter" Klarheit schaffen. Das ZAMG-Radl-Wetter ist eine Seite, die von der Stadt bezahlt wird. Sie wird alle fünf Minuten aktualisiert und liefert Prognosen für die nächsten 24 Stunden. "Die Seite gibt es schon seit zehn Jahren, sie wurde aber heuer überarbeitet", sagt Wetterexperte Hannes Rieder von der ZAMG. Jetzt findet man auf der Seite auch einen Niederschlags- und Blitzradar. "Es wird gemessen, wo es in der jeweils letzten halben Stunde Blitze und Niederschlag gab", erklärt Rieder. Ebenso zu finden sich aktuelle Unwetterwarnungen. Die Seite bezieht sich derzeit speziell aufs Stadtzentrum.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.