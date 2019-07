Facebook

Manche fordern gar, dass Open-Air-Events von draußen in die Stadthalle wandern - also Closed-Air-Events? © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag scheint bei mäßigem Wind aus Nord meist die Sonne. Es ist aber nicht ungetrübt sonnig, am Vormittag sowie später wieder am Nachmittag können Wolkenfelder durchziehen. Sie bringen aber keinen Regen. Die Temperaturen steigen ein wenig an, die Tageshöchstwerte erreichen um 32 Grad, am Morgen haben wir zumindest 17 Grad.

Am Mittwoch scheint bei sommerlichen Temperaturen oft die Sonne. Am Nachmittag ziehen bevorzugt in der Osthälfte Schönwetterwolken auf, diese bleiben allerdings harmlos und sorgen nur vorübergehend für etwas Abschattung. Der Wind lässt nach und dreht zum Teil schon auf Süd. Nach Frühtemperaturen ab 18 Grad werden am Nachmittag bis 32 Grad erwartet.

2. Luftgüte und Pollenflug

Sämtliche Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf jahreszeitlich bedingt niedrigem Niveau, nur die Ozonwerte werden weiter ansteigen. Unter den Gräsern blühen aktuell das Weidelgras, das Hundszahngras und die Fingerhirsen. Die Maisfelder blühen und Wegerich und Ampfer können wie auch Pilzsporen zusätzlich belasten.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

Ab Donnerstag, 25. Juli: Während der Testreihen (voraussichtlich bis 2. August) werden beide Tunnelröhren zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh total gesperrt. Nur am Wochenende bleibt der Tunnel ungehindert befahrbar.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wie laut is zu laut?

Die einen klagen nach den jüngsten Events über Lärmbelästigung, die anderen freuen sich über internationale Top-Acts in Graz. Wie soll es mit den Open-Air-Events in Graz nun weitergehen? Das entsprechende Gutachten des Umweltamts für das "Electric Nation" ist bereits fertig, aus Datenschutzgründen aber noch nicht öffentlich. Durchgesickert ist aber bereits: Es ist tatsächlich zu "massiven Überschreitungen der Lärmobergrenze" gekommen. Auf die Details darf man gespannt sein. Drei Tage später stand ja Rock in Graz am Messegelände auf dem Programm - mit 6000 Besuchern unter freiem Himmel. In den Foren zum Thema sind unter den Lesern der Kleinen Zeitung die Meinungen breit gestreut. Die Kommentare reichen von Unverständnis über Infragestellen der Logik bis hin zur Entrüstung. Wie soll Ihrer Meinung nach mit der Thematik umgegangen werden? Stimmen Sie ab!

5. Was darf es sein?



Citybeach 2019

Strandfeeling an der Mur. Konzerte und DJ-Lines. Täglich geöffnet ab 16 Uhr. Unter der Grazer Hauptbrücke liegt der Stadtstrand im Zentrum der ehemaligen Kulturhauptstadt Graz. Durch breitgefächerte Werbemaßnahmen in den letzten Jahren hat sich eine große und lebendige Community entwickelt. Der Citybeach ist mittlerweile ein Stück gelebte Stadtkultur - eine Symbiose von Jugendkultur und einzigartigem, städtischen Erholungsraum.

WO : CityBeach

WANN : bis 17. August, Mo. bis Sa., ab 16 Uhr





Musiksommer-Konzerte mit Mozart, Lehar und der Familie Strauss. Das BelViArte Streichquartett, bestehend mehrheitlich aus Mitgliedern der Grazer Philharmoniker, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Streichmusik mit hohem Qualitätsanspruch an Menschen in den öffentlichen Raum heranzubringen, abseits der gängigen Konzertbühnen. In der Stadtschenke Graz können die Konzertbesucher in ungezwungener Atmosphäre mitten in der Grazer Altstadt am Ufer der Mur die schönsten Melodien österreichischer Tonkünstler genießen.

WO : Stadtschenke

WANN : Di., 23. Juli, 19.30 Uhr





Ausstellungseröffnung. Eine künstlerische Ausstellung von und über "Mixed Couples" in der QL-Galerie. Mit Künstlerinnen und Künstler, die aus verschiedenen Gründen nach Österreich gekommen und hiergeblieben sind. Auch wegen deren Beziehungen mit ÖsterreicherInnen: "Bei uns ist das Private von öffentlichem Interesse: etwa wenn es um die Aufenthaltsberechtigung geht, die Erlangung der Staatsbürgerschaft oder um gemeinsame Kinder. In unserer künstlerischen Arbeit spiegeln sich unsere Erfahrungen als MigrantInnen und die Frage nach unseren Beheimatungen."

WO: Quartier Leech (QL-Galerie), Leechgasse 24

WANN: Mo. bis Fr., 23. Juli bis 20. August, 8-16 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Foto-Challenge: Wo fehlen in Graz Radwege?

Das Haus der Architektur lädt zu einer besonderen Foto-Challenge: Grazer sollen dort, wo ein Radweg fehlt, ein Foto mit einem Schnappband machen und auf der Haus der Architektur-Facebook-Seite posten. Beispiele, wo ein Radweg fehlt, gibt es viele. Das Hda hat etwa in der Rösselmühlgasse und in der Belgiergasse einen Radweg per Schnappband visualisiert. "Uns geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen", sagt Hda-Chef Markus Bogensberger. "Dass man darüber nachdenkt, wie man die Situation für Radfahrer allgemein voran bringen und damit insgesamt die Verkehrssicherheit und die Stimmung auf den Straßen verbessern kann."

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.