Ein "Schleichwegerl" - kann dieser Tage in der Innenstadt nicht schaden © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag scheint die Sonne nur zwischendurch. Mit durchziehenden, zeitweise kompakten Wolkenfeldern treten vereinzelt Regenschauer auf. Es bleibt mit Nordwestwind eher kühl. Höchsttemperaturen um 24 Grad. In der Früh werden 13 Grad erwartet.

Der Mittwoch dürfte wechselnd bewölkt, jedoch weitgehend trocken verlaufen. Die Sonne scheint zwischendurch etwas. Die Tageshöchsttemperaturen liegen wieder um 24 Grad, am Morgen hat es frische 12 Grad. Dazu weht schwacher Nordwind.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonkonzentrationen bleiben auf niedrigem Niveau. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut ist gering.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Die Haltestelle Grottenhofstraße (zwischen Harter Straße und

Straßganger Straße) wird zwischen 30.06. - 04.07. aufgelassen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grottenhofstraße Eisenbahnübersetzung gibt es wegen der Errichtung einer Schrankenanlage von 30.06. bis 04.07. eine Totalsperre.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Der Kaiser-Josef-Markt ist gewandert

Dieser Bauernmarkt-Umzug hat im Vorfeld gehörig für Wirbel gesorgt: Da war die Sache mit der Grünfläche vor der Oper, die asphaltiert wurde; der Streit um eine mögliche Sperre der Franz-Graf-Allee; die Debatte um die Gastronomen rund um den Platz - kurz: Über die Sanierung des Kaiser-Josef-Platzes und den damit verbundenen Umzug des Bauernmarktes wurde so viel diskutiert wie über keine andere Baustelle in der Stadt. Neben den Markttischen baut die Stadt beim Opernring auch eine Bühne auf. "So sollen auch neue Kunden angesprochen werden", hofft Walpurga Rath vom Marktamt. Dafür will man ein vielfältiges Programm bieten. An Samstagen seien Jazzmusik oder Verkostungen der anwesenden Bauern vorgesehen. An vier Donnerstagen kommt der Kasperl, mittwochs geht es um vegetarische Ernährung. Unter den Marktbeschickern herrscht hingegen Ungewissheit. Wir haben uns umgehört.

5. Ferien- und Abendprogramm



Mal-Dienstag

Das Atelier der Neuen Galerie Graz öffnet diesen Sommer seine Türen. Tempera, Leinöl, Farbpigment, Druckerpresse, Pinsel, Palette, Staffelei, Papier, Karton? Kennenlernen, ausprobieren, üben, versuchen, ansehen, machen, tun! Immer dienstags können Sie verschiedene Techniken ausprobieren und kreativ arbeiten. Alle sind herzlich willkommen, um Atelierluft zu schnuppern – ganz nach dem Motto: "Zu viel Farbe ist nie genug!"

WO : Joanneumsviertel

WANN : Di., 9. Juli, 10-17 Uhr





Spielbetreuung in Grazer Siedlungen und Parks. Abwechslungsreiche Nachmittage mit viel Action und Spaß. Die Grazer Spielmobile bringen spannende und vielfältige Freizeitangebote in die Parks: Egal ob Sport, Geschicklichkeit, Basteln, Malen, Märchen, Abenteuer oder mehr – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Bei Fragen rund um die Spielmobile (Ersatztermine, Orte etc.) wenden Sie sich an das Amt für Jugend und Familie unter: (0316) 872-3194.

WO : Spielplatz Marienwiese (Lend)

WANN : Di., 9. Juli, 15 Uhr





Sie sind schon ganz aufgeregt, die kleinen Amoretten, denn sie sollen der Göttin Venus erklären, was sie in der Schule der Liebe alles gelernt haben. Diese Szene steht im Mittelpunkt von John Blows Oper "Venus & Adonis", deren Protagonisten auf so manchem Gemälde durch Schloss Eggenberg flanieren. Thomas Höft und die Neue Hofkapelle Graz unternehmen eine gefühlvolle Liebesreise durch das Grazer Weltkulturerbe, begleitet von sehnsuchtsvoller Barockmusik, gewürzt mit Akrobatik und Improvisation. Das Fest findet an verschiedenen Orten im Schloss statt. Für den Hauptteil im Planentensaal gibt es Sitzplatzkarten.

WO: Schloss Eggenberg

WANN: Di., 9. Juli, 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Orientierungshilfe: Durch die Grazer Innenstadt

Die Mega-Baustelle am Hauptplatz macht nicht nur Öffi-Fahrern zu schaffen, auch Radfahrer und Fußgänger müssen Straßensperren und Umwege auf sich nehmen. Umleitungstafeln sucht man jedoch vergeblich. So ist die Kreuzung Murgasse und Sackstraße beim Hauptplatz komplett gesperrt und der Platz rund um die Haltestellen wird nun von Bauzäunen eingeengt. "Von der Hauptbrücke kommend gibt es keinerlei Radumleitung, lediglich ein Sackgassenschild - nach der letzten Abzweigung. Man landet vor dem Bauzaun", so genervte Radler auf Facebook. Und hier drei Grundregeln, mit denen sie als Öffi-Nutzer leichter den Weg durch Graz finden: von der Taktung des Fahrplans bis hin zum Andreas-Hofer-Platz, der zum zentralen Umsteigepunkt wurde.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.