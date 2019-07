Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf den Spielplatz am Rosenhain © A. W. Tengg

1. Wetter

Nach Auflösung von Restwolken zeigt ich Sonntag am Vormittag noch meist die Sonne. Bald aber bilden sich Regenschauer und Gewitter, die sich im Laufe des Nachmittages auf die gesamte Steiermark ausbreiten. Am längsten scheint die Sonne noch ganz im Südosten, speziell hier sind vorübergehend kräftige Gewitter mit Sturmböen, Hagel und Starkregen zu erwarten. Mit Nordwestwind gehen die Temperaturen zurück, die Tageshöchstwerte erreichen um die 26 Grad.

Wechselhaft und nur mäßig warm gestaltet sich der Montag. Etwas Sonne geht sich am Vormittag aus. Dazu ist die Schauerneigung über den ganzen Tag verteilt erhöht, im Süden werden kräftige Schauer und einzelne Gewitter erst am Nachmittag und Abend zum Thema. Es weht mäßiger Wind. Höchsttemperaturen für Juli kühle 22 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonwerte werden nicht mehr wesentlich ansteigen. Die Belastung durch Gräserpollen sowie Nessel- und Glaskraut und Pilzsporen ist gering.

3. Verkehr & Öffis

Öffi-Nutzer müssen sich auf zahlreiche Umleitungen und Ersatzverkehr in der Innenstadt einstellen.

- Die Haltestelle Grottenhofstraße (zwischen Harter Straße und

Straßganger Straße) wird zwischen 30.06. - 04.07. aufgelassen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Am Bahnhofgürtel (Bereich Stahlgasse) kommt es bis Mitte Juli zwischen 19 und 5.30 Uhr zu einer Spurzusammenlegung.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grottenhofstraße Eisenbahnübersetzung gibt es wegen der Errichtung einer Schrankenanlage von 30.06. bis 04.07. eine Totalsperre.

- In der Herrgottwiesgasse (Bereich Karlauergürtel bis Karlauplatz) gibt es von 24.06. bis 02.08. eine Sperre stadteinwärts (Umfahrung über Triester Straße).

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre zwischen 06.07. und 08.09. mit Umfahrung stadtauswärts über Don-Bosco.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Bäder-Saisonstart geht in die Verlängerung

139.803 Besucher waren im Juni in den Grazer Bädern - so viele wie noch nie. Mitunter wurde in den Kantinen sogar das Eis knapp. Am Sonntag und Montag macht das Badewetter eine kurze Pause. In den bisher "besten Juni" sind Vereine oder Schulen, die in dieser Zeit vor Ort waren, noch gar nicht in die erfreuliche Zwischenbilanz eingerechnet: "Wir gehen davon aus, dass die Zahl also noch um etwa 10.000 auf knapp 150.000 steigen wird", rechnet Geschäftsführer der Holding-Bäder Michael Krainer vor. Damit stünde man bei fast doppelt so vielen Badbesuchern wie in einem Durchschnittsjuni. Insgesamt sorgt der Vormonat trotz kühlem Mai für den besten Saisonstart, den die Grazer Bäder je erlebt haben. Wirklich entscheidend für die Jahresbilanz wird letztlich der Juli - er gilt als wichtigster und stärkster Monat innerhalb der Holding. Tatsächlich kommen ein Drittel aller Badegäste im laufenden Monat.

5. Sonntagsprogramm gefällig?



Citybeach 2019

Strandfeeling an der Mur. Konzerte und DJ-Lines. Täglich geöffnet ab 16 Uhr. Unter der Grazer Hauptbrücke liegt der Stadtstrand im Zentrum der ehemaligen Kulturhauptstadt Graz. Durch breitgefächerte Werbemaßnahmen in den letzten Jahren hat sich eine große und lebendige Community entwickelt. Der Citybeach ist mittlerweile ein Stück gelebte Stadtkultur - eine Symbiose von Jugendkultur und einzigartigem, städtischen Erholungsraum.

WO : CityBeach

WANN : bis Ende August, ab 16 Uhr





Strandfeeling an der Mur. Konzerte und DJ-Lines. Täglich geöffnet ab 16 Uhr. Unter der Grazer Hauptbrücke liegt der Stadtstrand im Zentrum der ehemaligen Kulturhauptstadt Graz. Durch breitgefächerte Werbemaßnahmen in den letzten Jahren hat sich eine große und lebendige Community entwickelt. Der Citybeach ist mittlerweile ein Stück gelebte Stadtkultur - eine Symbiose von Jugendkultur und einzigartigem, städtischen Erholungsraum. : CityBeach : bis Ende August, ab 16 Uhr Intrigen der Liebe

Theater Sternstunde frei nach der Komödie "Der Widerspenstigen Zähmung" von William Shakespeare. Katharina, die kratzbürstige Tochter der reichen Signora Orsina, denkt nicht daran, ihre Freiheit aufzugeben und setzt sich daher jedem Annäherungsversuch der Männerwelt entschieden zur Wehr. Versuche der Mutter, einen Heiratskandidaten für sie zu finden, scheitern kläglich, bis Katharina in dem Veroneser Petruchio auf einen Mann trifft, der ihr gewachsen ist. Katharina und Petruchio beginnen ein gefährliches Spiel der Liebe.

WO: Kristallwerk (TTZ), Viktor-Franz-Straße 9

WANN: So., 7. Juli, 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Das 16. "Chiala Afrika Festival"

Momentan findet im Oeverseepark das 16. Afrika-Festival statt: Bis Sonntagabend können Gäste dort Live-Musik, Showeinlagen, afrikanische Speisen, Workshops und den gut bestückten Bazar genießen. "Eigentlich sind wir ja immer im Augarten, heuer mussten wir uns ausnahmsweise umorientieren", erklärt Vereinsmitglied Anna Micheler-Hofer. Das Bühnenprogramm reicht von Live-Musik bis Fashion-Shows. Zum Abschluss wird Claudia Masika auftreten: Der kenianische Musiker begeistert mit traditionellen Gesängen in der Sprache der Luo. Kombiniert mit modernen Sounds entsteht eine spannende Afro-Fusion, die zum Tanzen animiert. Und auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: Neben Köstlichkeiten aus Kamerun oder Kenia gibt es etwa "Mafé", das senegalesische Nationalgericht: Rindfleisch in Erdnusssauce. Für besonders neugierige Feinschmecker wird auch ein gemischter Teller angeboten. Das Festival läuft von 12:30 bis 20:00 Uhr.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.