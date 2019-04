Facebook

Schönen Sonntag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Sonntag bringt uns recht freundliches Wetter. Tagsüber zeigen sich zwar immer wieder Wolken am Himmel, in Summe überwiegt aber der sonnige und freundliche Wettercharakter. Frühtemperaturen ab 4 Grad, Höchstwerte bis milde 19 Grad.

Der Montag bringt dann wieder unbeständiges Wetter. Von Süden schieben sich viele Wolken herein, welche auch zahlreiche Regenschauer bringen. Die Höchstwerte gehen etwas zurück und liegen um 16 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Luftschadstoffbelastung bewegt sich auf normalem Niveau. Es gibt mäßigen Baumpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Surfwelle direkt im Zentrum?



Die Mur kommt so schnell nicht zur Ruhe: Zentraler Abwasserkanal, Kraftwerk und Augartenbucht kommen. Rund um Murgondel und -schifffahrt wurde noch sicher nicht die letzte Diskussion geführt. Bis 2022 soll es eine bis zu zwei Meter hohe Surf- und Kajakwelle geben - um 1,7 Millionen Euro. Laut Plan soll diese zwischen Murinsel und Edegger-Steg entstehen. In diesem Bereich wird neben der Mur ein zusätzlicher Arm geschaffen, abgegrenzt durch Steine und Grünraum. Im Juni wird die Welle im Gemeinderat beschlossen. Insgesamt sind 17 Projekte entlang der Mur geplant. Die ehemaligen Grabeländer in der Angergasse werden zu einem Wassersport- und Freizeitstützpunkt samt Aufenthaltsbereich und Hafen. Die Kosten dieses zweiten Mur-Pakets liegen bei rund 6,5 Millionen Euro.



5. Sonntagsprogramm

Kasperl und der kranke Osterhase

Ostern steht vor der Türe . Der Osterhase hat viel zu tun und deshalb ist auch sein Gehilfe, der Hase Weißohr sehr beschäftigt. In einer Pause kann der Osterhase der Verlockung zu naschen nicht widerstehen. Er stopft so viele Zuckerln in sich rein, dass ihn anschließend furchtbare Bauchschmerzen quälen. Das Osterfest ist gefährdet. Wer heilt den Osterhasen? Kann der Kasperl helfen? Und gibt es letztendlich doch noch ein frohes Ostereier suchen?

WO: Orpheum Extra

WANN: So., 7. April, um 11/ 15 und 16.30 Uhr





Zur Fotoaustellung gesellt sich Vilja Neuwirth von Radio Helsinki mit dem 5. Kultur Kaffee, um mit den KünstlerInnen von "Real Magic" zu sprechen. Es geht um das Verschwimmen der Grenzen zwischen Wirklichkeit und Illusion, sowie deren Gesetzmäßigkeiten. Anhand verschiedenster Szenarien und Methoden dokumentarischen bis surrealen Ursprungs werden die Motive, Ikonen und Ziele einer zeitgenössischen fotografischen Perspektive zur Debatte gestellt und neu verhandelt. Die Magie steht als Platzhalter und Hilfsbegriff für alles, was sich nicht auf den ersten Blick rational erklären lässt.

WO: Forum Stadtpark

WANN: So., 7. April, 11 Uhr





Ausstellung mit 25 steirischen Hobbykünstlern. Thema: Im Hühnerstall. Zum Kauf werden Bilder, Osterbaumschmuck – besonders kreativ gestaltete Ostereier, Keramik, viele Handarbeiten und alte Koch-, Bastel- und Kinderbücher Glasschmuck und selbstgeschöpfte Seife angeboten. Man kann während der Öffnungszeiten in einem stündlichen Wechsel Hobbykünstlern zusehen.

WO: Straßganger Kulturzentrum (Kärntnerstraße 402)

WANN: So., 7.4. – Sonntag, 7.4., von 9–18 Uhr





Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Grazer "Liebesbrief" die Zweite

Ein Liebesbrief oder doch eine Kunstaktion? Es ist jedenfalls wieder da: Jenes Gedicht, das den Titel "Gesucht" trägt und mit den Worten "Wo ist mein Herz? Hast du's gesehen?" beginnt. Anfang März war es auf einem ausgedruckten Zettel zu lesen, der an einem Masten an der Grazer Kreuzung Belgiergasse/Grieskai angebracht war. Nun hängt es an der Opernring-Kreuzung, gegenüber vom Operncafé. Wohl für die bessere Lesbarkeit sind aus einem Zettel zwei geworden. Doch wer und was steckt dahinter? Verbirgt sich hinter der Unterschrift "Für K. von E." tatsächlich eine Liebesgeschichte?

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.