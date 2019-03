Facebook

Auch das Schloss Eggenberg bietet eine filmreife Kulisse © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch wird es schon wieder merklich häufiger und länger sonnig. Wolken treten in den Hintergrund und lösen sich am Nachmittag auf. Die Temperaturen steigen auf maximal 11 Grad, in der Früh kann es noch leicht frostig sein.

Nach leicht frostigen Frühtemperaturen setzt sich am Donnerstag überall sonniges und tagsüber dann milderes Wetter durch. Höchsttemperaturen bis 14 Grad am Nachmittag.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Wetteraussichten lassen gute Luftqualität erwarten. Sämtliche Schadstoffkonzentrationen bleiben niedrig. Es gibt mäßigen Baum- und schwachen Birkenpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Bis 22. März werden die Linien 30, 41 und 63 umgeleitet.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Riesstraße gibt es im Bereich Hochfeldweg ab dem 25.03. bis zum 30.04. eine Postenregelung von 8 bis 16.30 Uhr.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- In der Triester Straße werden im Bereich Lazarettgürtel bis Lauzilgasse ab dem 08.04. zwischen 20.30 Uhr und 5.30 Uhr Asphaltierungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen durchgeführt.

- In der Waagner-Biro-Straße im Bereich Dreierschützengasse bis HNr. 99 gibt es von 18.03. bis 18.04. eine Postenregelung von 8 bis 17 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neuer Podcast: Graz, Stadt der Kärntner

Für viele junge Kärntner ist Graz der Lebensmittelpunkt und fixer Bestandteil der Zukunftsplanung, andere wiederum können kaum erwarten, zurückzugehen. Wovon das abhängt, was das für Graz und Kärnten bedeutet und was die Jahreszeiten damit zu tun haben und wie die Fertigstellung des Koralmtunnes die Weichen neu stellen könnte, erfahren Sie in dieser Podcast-Folge. Kleine-Redakteur Thomas Macher spricht mit der Wissenschafterin Sylvia Leitner und dem Musiker und Start-up-Gründer Thomas Hlatky, der aus Klagenfurt kommt und nun in Graz lebt.

5. Ein Abend und eine Woche des Films

Diagonale 2019

Das Festival des österreichischen Films macht Graz eine Woche lang zur Filmhauptstadt. Am Mittwoch ist der erste volle Tag mit Filmen von früh bis spät. Gezeigt werden unter anderem Spielfilme, Dokumentationen, Kurzfilme, experimentelle Filme und historische Specials aus den Filmarchiven. Hier finden Sie das Filmprogramm des Festivals.

WO: KIZ Royal, Schubertkino, UCI Annenhof, Rechbauer

WANN: Mi., 20. März, ab 10.30 Uhr





Filmabend im GrazMuseum

Kultureller Widerstand der Zwischenkriegszeit. Filmabend mit Günter Eisenhut und Eugen Gross - Im Rahmen der Ausstellung "Im Kartenhaus der Republik – Graz 1918-1938". Zu sehen sind die filmischen Biografien von Architekt Herbert Eichholzer sowie Maler und Grafiker Axl Leskoschek.

WO: GrazMuseum

WANN: Mi., 20. März, 18 Uhr





Cinema Europe 2019

Kino der Regionen. Kino by MacGuffin. Angesichts der gesellschaftspolitischen Situation in der EU und den daraus resultierenden Konflikten, scheint es geboten filmische Ursachenforschung zu betreiben. Am Mittwoch: "ASCHE UND DIAMANT" (Popiól I Diament) (OmU) von Andrzej Wajda. Ausgerechnet am Tag der deutschen Kapitulation findet in der polnischen Provinz ein Anschlag auf den KP-Sekretär statt - ein Anschlag mit Folgen.

WO: Atelier 12 (Münzgrabenstraße 24)

WANN: Mi., 20. März, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Kulturjahr: Graz 2020

Diese Woche endete die Einreichfrist für Projektvorschläge für das Kulturjahr 2020 - und am Montag, dem letzten Tag ging es noch einmal rund. Waren es Ende letzter Woche weniger als 200 Einreichungen, liegen schlussendlich rund 600 Einreichungen auf dem Tisch. Diese werden jetzt geprüft. Fünf Millionen Euro beträgt das Budget für dieses Sonderjahr 2020, welches unter dem Motto "Kultur schafft urbane Zukunft" steht. Es werden im Gegensatz zum Kulturhauptstadtjahr 2003, in welches 57 Millionen Euro investiert wurden, also kleinere Brötchen gebacken. Sicher ist, dass man dem Kulturjahr auch im öffentlichen Raum begegnen wird. Im Sommer wird das Programm präsentiert.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/k leine.graz.