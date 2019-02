Facebook

Bei den aktuellen Temperaturen kommt man auf den Stufen hinauf zum Schloßberg richtig ins Schwitzen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch kündigt sich oft ungetrübter Sonnenschein an. Nebel gibt es kaum. Der Nordwind ist kaum mehr ein Thema. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte um 16 Grad. Die Tiefstwerte am Morgen liegen um +2 Grad. Der Donnerstag verläuft sehr sonnig und für Ende Februar außergewöhnlich mild. Mit Höchsttemperaturen bis 20 Grad wird es in einigen Regionen der bis jetzt wärmste Tag des Jahres. Auch auf den Bergen gibt es ausgezeichnetes Wetter mit toller Fernsicht.

2. Luftgüte und Pollenflug

Der Nordwind sorgte für gute lufthygienische Bedingungen, die Feinstaubwerte sind jetzt aber wieder im Anstieg. Es kommt zu starkem Erlen- und Haselpollenflug.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco).

Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse bis 29.03. gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- Ebenfalls gesperrt ist der Puchsteg, der abgerissen wird. Fußgänger und Radfahrer müssen ab der Bertha-von-Suttner-Brücke den Geh- Radweg am linken Murufer benützen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz bekommt zwei Schutzzonen

Genau in einer Woche ist es soweit: Volksgarten und Metahofpark werden ab nächsten Mittwoch per Verordnung zu polizeilichen Schutzzonen. Die Polizei bekommt ein gesetzliches Instrument in die Hand, um noch effektiver gegen den offenen Drogenhandel vorzugehen: Sie können Personen schon bei einem begründeten Verdacht auf eine strafbare Handlung aus der Zone verweisen. Die Identität des Betroffenen wird aufgenommen und für 30 Tage gespeichert. Betritt der Verwiesene die Zone, kann eine Wegweisung und eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von bis zu 500 Euro ausgesprochen werden. Der Polizei geht es aber auch um das subjektive Sicherheitsgefühl der Grazer. Kinder und Jugendliche sollen vor dem offenen Drogenhandel geschützt werden.

5. Wohin?

Elevate Festival 2019

Festival für Musik, Kunst und politischen Diskurs. Zum dritten Mal wird so der Frühling eingeläutet. Mit Pamela Anderson als Stargast im Diskursprogramm. Als Festivalthema wird "Truth" ausgerufen. Live-Konzerte, audiovisuelle Experimente & elektronische Beats sind die Grundkomponenten auf über acht Bühnen im und um den Grazer Schlossberg.

WO: Graz, u.a. Orpheum und Forum Stadtpark

WANN: 27. Februar bis 3. März, Eröffnung: 19.30 Uhr (Orpheum)





5. Fine Crime Festival in Graz

Das Fine Crime Festival feiert sein fünfjähriges Bestehen. Es macht Graz tagelang zur Krimihochburg und lässt uns in der Welt der Spannungsliteratur wühlen, kurzum: es macht die Stadt zu einem riesigen Tatort. Das Programm am Mittwoch: 17 Uhr - "Mordsgschichten" Krimi-Führung der GrazGuides - Eintritt: € 9,-

Das Fine Crime Festival feiert sein fünfjähriges Bestehen. Es macht Graz tagelang zur Krimihochburg und lässt uns in der Welt der Spannungsliteratur wühlen, kurzum: es macht die Stadt zu einem riesigen Tatort. Das Programm am Mittwoch: 17 Uhr - "Mordsgschichten" Krimi-Führung der GrazGuides - Eintritt: € 9,-

Stadtrundgang mit Thrillereffekt - auf der Spur von kriminell guten Stories und Tatorten kreativer Krimiautoren. (Treffpunkt am Donnerstag: vor der Steiermärkischen Landesbibliothek)

WO: Treffpunkt: vor Buchhandlung Moser

WANN: 27./28.02., 17 Uhr

Cinema Europe 2019

Kino der Regionen. Kino by MacGuffin. Angesichts der gesellschaftspolitischen Situation in der EU und den daraus resultierenden Konflikten, scheint es geboten filmische Ursachenforschung im Gestern wie Heute zu betreiben. Am Mittwoch: "Die Morde von Madrid" (Que Dios Nos Perdone), Rodrigo Sorogoyen, ESP - 2016. Zwei Ermittler versuchen gegen die Einflussnahme ihrer Vorgesetzten einen Serienmörder zu stoppen. Der Beginn einer mehrjährigen Jagd...

WO: Atelier 12 (Münzgrabenstraße 24)

WANN: Mi, 27.02., 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Dringend Ehrenamtliche gesucht

Das Grazer VinziNest und VinziSchutz sind derzeit dringend auf der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vor allem für Nachtdienste und für das Wochenende. So kann man sich engagieren: Zuerst erhält man eine Einschulung und am Anfang begleitet man im Nachtdienst ein Team vor Ort. Danach sind jeweils zwei Ehrenamtliche in der Nacht im Einsatz. Der Dienst dauert laut Steinwidder von 19 Uhr bis 7 Uhr früh des Folgetages. Melden kann man sich bei 43 676/87 42 31 30 oder stephan.steinwidder@vinzi.at. Mehr Infos auf www.vinzi.at.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.