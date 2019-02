Facebook

So weit sind die Bauarbeiten schon: Ein Blick auf das Grazer Murkraftwerk © A. W. Tengg

1. Wetter

Nach einem Morgen mit Werten knapp über dem Gefrierpunkt bringt der Mittwoch viel Sonnenschein bei tagsüber milden 13 Grad. Nur vereinzelt machen sich Wolken bemerkbar. Am Donnerstag überwiegt im Süden der freundliche Wettercharakter. Es bleibt weiterhin niederschlagsfrei. In der Früh hat es noch +2 Grad, die Höchsttemperaturen liegen dann bei 13 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

An den Stationen Graz-Ost Petersgasse und Graz-Süd Tiefgartenweg sowie Graz-Don Bosco wurden Überschreitungen bei den Feinstaubgrenzwerten gemessen.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wie kommt man zum Goldenen Ehrenzeichen?

Dass Andreas Gabalier mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt ausgezeichnet wird, schlägt hohe Wellen. Aber wie kommt man in Graz überhaupt zu einer solchen Würdigung? Kleine Zeitung-Redakteur Michael Kloiber hat neun Fragen und Antworten zu dem Thema zusammengetragen. Die höchste Auszeichnung ist jedoch der Titel des "Ehrenbürgers" - ihn gibt es seit 1901. Danach folgt der "Ehrenring", der seit 1954 vergeben wird. Weiters gibt es "Bürger der Stadt" sowie die Ehrenzeichen in Gold und Silber. Über Ehrenbürger, Ring und Bürger muss der Gemeinderat abstimmen, bei Ehrenzeichen reicht ein Votum im Stadtsenat. Aktuell gibt es je fünf lebende Ehrenbürger und Ringträger sowie 103 Bürger der Stadt. Außerdem wurden 124 Goldene Ehrenzeichen vergeben.

5. Wohin?

"Berger, Bauer, Falk"

Lyrisch-musikalischer Abend mit Wolfram Berger (Rezitation) und Karlheinz Miklin (Saxophon, Flöte und Bassklarinette). Gelesen werden Werke von Joe Berger, Gunter Falk & Wolfgang Bauer. Falk galt als intellektueller Motor der Grazer Gruppe aus dem Umkreis des Forum Stadtpark und der Zeitschrift "manuskripte", seine Prosaminiaturen und Gedichte bestechen durch ihre konzeptionelle Strenge ebenso wie durch ihren lapidaren Witz.

WO: Theatercafé

WANN: Mi, 20.02., 20 Uhr

6. Jahrelanger Bierdiebstahl

Zwölf Angestellte wurden 2017 entlassen nachdem bekannt wurde, dass Mitarbeiter über Jahre Bier abgezweigt haben. Für 38 Personen könnte der Fall ein juristisches Nachspiel haben, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 38 Personen wegen Diebstahls und Hehlerei. Das Bier dürfte wohl verkauft worden sein. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an, Termin für eine Anklage gibt es noch keinen. Die sogenannte "Bieraffäre" flog kurz vor Weihnachten 2017 auf. Überführt wurden sie aufgrund von Videoaufnahmen. Das Landeskriminalamt bekam daraufhin eine Ermittlungsanordnung.

