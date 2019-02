Facebook

Es geht überwiegend freundlich weiter - und zunehmend mild © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch ziehen vormittags einige Wolkenfelder durch. Von Westen her setzt sich im Tagesverlauf aber zunehmender Hochdruckeinfluss durch, der Nachmittag bringt dann im ganzen Land sonniges Wetter. Teils weht noch lebhafter Nordwestwind. Frühtemperaturen ab -1 Grad, Höchstwerte um 7 Grad. Am Donnerstag behauptet sich in der Steiermark meist sonniges Wetter und am Nachmittag wird es verbreitet recht mild. Nur zeitweise können mit spürbarem Nordwind auch dichtere Wolken durchziehen. Frühtemperaturen wieder bei -1 Grad, Höchstwerte bis 11 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Erle und Hasel beginnen zu blühen. Das könnte im Grazer Becken für Allergiker zu einer Belastung werden.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung. Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße ab 11.02. bis Dezember 2020.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neues Museum am Schloßberg

Startschuss für eine jahrzehntealte Idee: In der Kanonenbastei entsteht bis Mai 2020 ein neues Museum. Damit soll das Innere des Berges nun erlebbarer werden. Es wird ein 2,6 Millionen Euro teurer Umbau von Kanonen- und Stallbastei inklusive des Freiluft-Bereiches vor dem heutigen Garnisonsmuseum. 1,1 Millionen Euro davon wurde der Stadt von einer Grazerin testamentarisch vermacht. Herzstück des neuen Hauses, das wie ein Besucherzentrum fungieren soll, sind aber die Kasematten. Man rechnet mit einem Potenzial von 80.000 Besuchern pro Jahr.

5. Sonntagsprogramm

Robert Knapp & Two on the Rocks

Liedermacher Robert Knapp stellt seine neue CD vor, das Duo Stefan Matl und Werner Poglitz bietet Eigenkompositionen und Werke von Piazzolla, Aznavour, Dylan und Ray Charles. Am Ende wird es ein gemeinsames Finale mit allen Künstlern geben.

WO: tube's (Grieskai 74)

WANN: Mi, 13.02., 20 Uhr (Eröffnung)

Herr Bolingbroke beim Zauberer

"Classics in the basement". Diesmal: eine schief sitzende Allegorie des Rechtspopulismus, angelehnt an einige Leerstelle in der Handlung von Shakespeares Richard II. Es sitzen ein fahrender Ritter und ein Zauberer im Wüsten Land herum und bereiten, bedeutsam ihre Machtübernahme in England vor. Jeff-Golblum-aus-Jurassic-Park repräsentiert uns Naturgewalten im Untergrund; es gibt einen Erklärbären, drei dämonische Damen und zwischendurch sogar Reime.

WO: Theater im Keller

WANN: Premiere: Mi, 13.02., 20 Uhr





Barbara Essl zeigt - für viele unbekannte - fotografische Eindrücke vom Dachstuhl des Grazer Rathauses sowie einen Auszug aus der Serie "Historische Badehäuser in Deutschland". Die Fotokünstlerin absolvierte ihre fotografische Ausbildung am SPEOS Institut in Paris. Ihr thematischer Schwerpunkt liegt in der Betrachtung des Verfalls und der in Vergessenheit geratener Orte, Figuren und Objekte. Mit unterschiedlichen Techniken der Fotografie und Malerei enthüllt sie die Einzigartigkeit ihrer Gebilde.

WO: Fotogalerie des Grazer Rathauses

WANN: bis zum 15.03., 8 bis 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Auf die Rutsche, fertig ...

und los! Mit 25 km/h brausten am Dienstag die ersten Gäste über die neue Schloßbergrutsche nach unten. Ab 20. Februar eröffnet das neue Spektakel offiziell. Die Eckdaten der Rutsche: Die Höhe beträgt 64 Meter und die Bahnlänge ist 170 Meter. Die Rutschdauer beträgt mehr als 40 Sekunden und ist damit rund doppelt so lang wie etwa am Pyramidenkogel in Kärnten. Die Planungen in Graz haben 2016 begonnen und die Fertigstellung war erst vor wenigen Tagen. Gebaut wurde vorwiegend nachts. Hier können Sie sich mit einem Testfahrt-Video selbst von der Rutsche überzeugen.



7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.