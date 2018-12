Facebook

Am Donnerstag wurde am Vormittag vorweihnachtlich weiß © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag setzt sich zunächst ruhiges Wetter durch. Eine Warmfromt nähert sich Graz. In der Früh kann ist aber teils noch Glätte möglich. Frühwerte -1 Grad, Höchsttemperaturen 3 Grad. Am Samstag ist es meist trocken mit zeitweiligem Sonnenschein. In der Früh noch 0 Grad, tagsüber Weihnachtstauwetter mit Höchsttemperaturen um 6 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoffbelastung kann als mäßig bis erheblich belastet eingestuft werde.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Volkszählung" auf Adventmärkten

Graz-Tourismus will wohl ihre Variante der "ersten Volkszählung durch Kaiser Augustus" aus der Weihnachtsgeschichte in Graz durchführen. Man will nämlich mit Zahlen untermauern lassen, dass der Advent zunehmend zum Innenstadt-Magnet wird. Seit drei Wochen wird mit einem neuen System via Handys gezählt. Das funktionere über die SIM-Karten der Telefone. Bei den übermittelten Zahlen würden keinerlei persönliche Daten erhoben. Aonymen Daten werden nicht nur im Advent erfasst, sondern in den nächsten zwei Jahren.

5. Wohin soll es gehen?

Dolcissime musiche

Das Ensemble gamma.ut Research mit Festmusik für die habsburgischen Renaissancehöfe von Regnart, Praetorius, Gumpelzhaimer,Scandello, Bianco und der Gebrüder Hess. Eine Besonderheit dieses Konzert bilden die Instrumente: als Teil eines Forschungsprojekts werden auch vier Instrumente eines ganz besonderen Renaissancegeigenconsorts erklingen, Kopien von einmalig erhaltenen Originalen.

Seelsorgezentrum Graz-Süd, 21. Dezember, 20 Uhr. Tel. 0316 47 12 39

Backbone

Die international gefeierte, junge Compagnie aus Australien Gravity & Other Myths mit dem Stück "Backbone". Dieses geht im fieberhaften Zelebrieren menschlicher Beziehungsnetze an die Grenzen: physisch, mental und emotional. Ein einzigartiges Erlebnis, live begleitet von eigens für das Stück komponierter Musik. Eine Produktion des Cirque Noël. Tickets gibt es hier.

Orpheum, 21. und 22. Dezember, 19 Uhr (So: 15 Uhr). Tel. 0316 26 97 89





Die Band Boxty rund um Eamonn Donnelly feiert das 20-jährige Bühnenjubiläum und die 10. Auflage der vorweihnachtlichen Konzertreihe "In, Out of the Coul" im ARTist's (vormals Drama Graz). Das Konzert am Freitagabend ist bereits ausverkauft.

ARTist's, 22. und 23. Dezember, 20 Uhr Tel. 0316 83 02 55

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Graz Linien lüften Rätsel

Immer wieder kommt es vor: Die Anzeigentafeln der Öffis zeigen das Raumschiff Enterprise anstatt der Wartezeiten auf die nächste Straßenbahnen. Des Rätsels Lösung: "Wenn es beim Hochfahren des Systems zu technischen Problemen kommt, erscheinen die Raumschiffe", erklärt Holding Graz-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler. Auch diese Woche war die neue Anzeige am Hauptplatz wieder defekt. "Schuld" an der grafischen Fehleranzeige ist der Hersteller der Anzeigen bzw. dessen Software-Entwickler.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.