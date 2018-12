Facebook

Am Donnerstag stehen die Chancen für etwas Schneefall ganz gut © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag macht sich ein schwacher Störungseinfluss bemerkbar. Bei vielen Wolken beginnt es von Westen her leicht zu schneien oder zu regnen. Zum Teil ist auch gefrierender Regen nicht ausgeschlossen, wobei kaum mit Niederschlag zu rechnen ist. Am Nachmittag lockert es auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -3 und 0 Grad. Ab Freitag wird es schon etwas wärmer und es setzt sich zeitweise die Sonne durch. Am Wochenende kommt dann eine Warmfront. Die Tagestemperaturen bewegen sich um null Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoffe bleiben auf einem hohen Niveau. Die Feinstaubgrenzwerte wurden an den Stationen in Don Bosco, Gries, Petersgasse und Tiefgartenweg überschritten.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Es wird knapp für die Augartenbucht

Der Speicherkanalbau geht 2019 in die nächste Phase und das Murkraftwerk staut ab März ein. Die Augartenbucht könnte teuer werden, auch der Zeitdruck wird größer. Bis zum Wochenende läuft die sogenannte "Parteigehörsfrist" im naturschutzrechtlichen Verfahren. Romana Ull vom Naturschutzbund kritisiert, "dass das Projekt seit dem UVP-Bescheid 2012 abgeändert wurde". Auch die Kostenaufteilung des Projekts wird kritisiert. Der Zeitplan sieht vor, die aktuelle Baustraße des Speicherkanalbaus für dei Augarten-Umgestaltung zu verwenden.

5. Was darf es heute Abend sein?

Backbone

Die international gefeierte, junge Compagnie aus Australien Gravity & Other Myths mit dem Stück "Backbone". Dieses geht im fieberhaften Zelebrieren menschlicher Beziehungsnetze an die Grenzen: physisch, mental und emotional. Ein einzigartiges Erlebnis, live begleitet von eigens für das Stück komponierter Musik. Eine Produktion des Cirque Noël. Tickets gibt es hier.

Orpheum, 20. Dezember, 19 Uhr (täglich bis Sa) (So: 15 Uhr). Tel. 0316 26 97 89





Der berühmte Männerchor, der ausschließlich aus Opernsolisten besteht, gibt in Graz sein Weihnachtskonzert im Minoritensaal. Garantiert wird eine stilgetreue Interpretation der alten, russisch-orthodoxen Gesänge und Lieder. Die Darbietung der alten Choräle ist à capella. Auch die allseits bekannten Lieder wie Abendglocke, Wolga Wolga oder Kalinka dürfen nicht fehlen. Auf dem Programm stehen auch beliebte Highlights, Kirchen- und Weihnachtslieder sowie russische Volkslieder.

Kulturzentrum Minoriten (Minoritensaal), 20. Dezember, 20 Uhr. Tel. 0664 301 52 10





Musikalisch-spritzige Bühnenversion des weltberühmten Charles-Dickens-Klassikers. Musiktheater von Robert Persché und Andreas Braunendal mit ihrer witzigen Bearbeitung der Weihnachtsgeschichte, die Erlebnisse von Ebenizer Scrooge, dem sein Geld das Wichtigste und Weihnachten zuwider ist, erzählt.

Next Liberty, 20. Dezember, 10.30 und 16 Uhr Tel. 0699 12 21 17 33

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Grazer Heldinnen stellen sich vor

Was macht eigentlich eine Heldin aus? Diese Frage will jetzt ein Heft beantworten, das Grazer Alltagsheldinnen in 20 Porträts abbildet. Herausgeber ist der Verein "liebeslust". 20 Grazer Frauen haben ihre Geschichte erzählt: wann sie sich mutig fühlen, wann sie Angst haben, worauf sie stolz sind. Das "Heldinnenheft" liegt in Grazer Institutionen und Kaffeehäusern auf. Erhältlich ist das Heft hier.





7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.